https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874530348.html
В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз
В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз - РИА Новости, 27.05.2023
В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз
Более 2,4 миллиона избирателей к настоящему моменту приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", лидером из регионов остается Ненецкий... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:37
2023-05-27T13:37
2023-05-27T13:38
политика
ненецкий автономный округ
новгородская область
ростовская область
сергей перминов
единая россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2,4 миллиона избирателей к настоящему моменту приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", лидером из регионов остается Ненецкий автономный округ, где в процедуре приняли участие 13,7% избирателей, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. "Более 2,4 миллиона избирателей проголосовали на электронном предварительном голосовании "Единой России", - приводят в пресс-службе партии слова Перминова. Отмечается, что до завершения процедуры голосования остаётся полтора дня. Средняя явка на выборах, по словам замсекретаря генсовета, в регионах, где в сентябре состоятся выборы в заксобрания, - 7,8%. "Лидером по-прежнему остается Ненецкий автономный округ, где участие в процедуре приняли 13,7% избирателей. На втором месте Якутия – 13,6%. На третье место переместилась Бурятия - 10,5%", - отметил Перминов. На выборах депутатов гордум административных центров явка - 8,6%, уточнили в пресс-службе. "Здесь также лидер всех дней не меняется, это Новгородская область, где проголосовали 11,7% избирателей. На втором месте сейчас Якутия - 11,6%. На третье место вырвалась Ингушетия - 10,9%", - сообщил Перминов. Абсолютным лидером электронного предварительного голосования является Ростовская область - там проголосовали более 300 тысяч человек, говорится в сообщении. Замсекретаря генсовета ЕР также напомнил, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура. "В 21 час по московскому времени мы соберёмся в центральном исполкоме "Единой России", чтобы соединить части ключа блокчейна предварительного голосования и начать подсчет голосов", - заключил Перминов.
https://ria.ru/20230526/golosovanie-1874447528.html
https://ria.ru/20230522/edinaya_rossiya-1873405462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ненецкий автономный округ, новгородская область, ростовская область, сергей перминов, единая россия
Политика, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Ростовская область, Сергей Перминов, Единая Россия
В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз
На праймериз "Единой России" проголосовали более 2,4 миллиона избирателей
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Более 2,4 миллиона избирателей к настоящему моменту приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", лидером из регионов остается Ненецкий автономный округ, где в процедуре приняли участие 13,7% избирателей, сообщил
замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"Более 2,4 миллиона избирателей проголосовали на электронном предварительном голосовании "Единой России", - приводят в пресс-службе партии слова Перминова.
В ДНР стартовало предварительное голосование "Единой России"
Отмечается, что до завершения процедуры голосования остаётся полтора дня. Средняя явка на выборах, по словам замсекретаря генсовета, в регионах, где в сентябре состоятся выборы в заксобрания, - 7,8%.
«
"Лидером по-прежнему остается Ненецкий автономный округ, где участие в процедуре приняли 13,7% избирателей. На втором месте Якутия – 13,6%. На третье место переместилась Бурятия - 10,5%", - отметил Перминов.
На выборах депутатов гордум административных центров явка - 8,6%, уточнили в пресс-службе.
«
"Здесь также лидер всех дней не меняется, это Новгородская область
, где проголосовали 11,7% избирателей. На втором месте сейчас Якутия - 11,6%. На третье место вырвалась Ингушетия - 10,9%", - сообщил Перминов.
Абсолютным лидером электронного предварительного голосования является Ростовская область
- там проголосовали более 300 тысяч человек, говорится в сообщении.
Замсекретаря генсовета ЕР также напомнил, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура.
"В 21 час по московскому времени мы соберёмся в центральном исполкоме "Единой России", чтобы соединить части ключа блокчейна предварительного голосования и начать подсчет голосов", - заключил Перминов.
Праймериз партии "Единая Россия" — 2023