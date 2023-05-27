https://ria.ru/20230527/praymeriz-1874530348.html

В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз

В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз - РИА Новости, 27.05.2023

В "Единой России" рассказали о том, как проходят праймериз

Более 2,4 миллиона избирателей к настоящему моменту приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", лидером из регионов остается Ненецкий... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:37

2023-05-27T13:37

2023-05-27T13:38

политика

ненецкий автономный округ

новгородская область

ростовская область

сергей перминов

единая россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 2,4 миллиона избирателей к настоящему моменту приняли участие в предварительном голосовании "Единой России", лидером из регионов остается Ненецкий автономный округ, где в процедуре приняли участие 13,7% избирателей, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. "Более 2,4 миллиона избирателей проголосовали на электронном предварительном голосовании "Единой России", - приводят в пресс-службе партии слова Перминова. Отмечается, что до завершения процедуры голосования остаётся полтора дня. Средняя явка на выборах, по словам замсекретаря генсовета, в регионах, где в сентябре состоятся выборы в заксобрания, - 7,8%. "Лидером по-прежнему остается Ненецкий автономный округ, где участие в процедуре приняли 13,7% избирателей. На втором месте Якутия – 13,6%. На третье место переместилась Бурятия - 10,5%", - отметил Перминов. На выборах депутатов гордум административных центров явка - 8,6%, уточнили в пресс-службе. "Здесь также лидер всех дней не меняется, это Новгородская область, где проголосовали 11,7% избирателей. На втором месте сейчас Якутия - 11,6%. На третье место вырвалась Ингушетия - 10,9%", - сообщил Перминов. Абсолютным лидером электронного предварительного голосования является Ростовская область - там проголосовали более 300 тысяч человек, говорится в сообщении. Замсекретаря генсовета ЕР также напомнил, что электронное голосование завершится 28 мая в 20.00 по местному времени в каждом из субъектов, где проходит процедура. "В 21 час по московскому времени мы соберёмся в центральном исполкоме "Единой России", чтобы соединить части ключа блокчейна предварительного голосования и начать подсчет голосов", - заключил Перминов.

https://ria.ru/20230526/golosovanie-1874447528.html

https://ria.ru/20230522/edinaya_rossiya-1873405462.html

ненецкий автономный округ

новгородская область

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ненецкий автономный округ, новгородская область, ростовская область, сергей перминов, единая россия