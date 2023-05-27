https://ria.ru/20230527/poteri-1874538888.html

ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023

ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:00

2023-05-27T15:00

2023-05-27T15:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."В течение суток на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика