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ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 27.05.2023 (обновлено: 15:13 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/poteri-1874538888.html
ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:00
2023-05-27T15:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики."В течение суток на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли более ста человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"В течение суток на данном направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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