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Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 27.05.2023
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22:11 27.05.2023 (обновлено: 23:08 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/poshliny-1874591341.html
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 27.05.2023
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно
Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:11
2023-05-27T23:08
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
таможенный союз
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. &quot;Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного постановлением правительства России от 6 февраля 2021 года № 117, &lt;...&gt; следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова &quot;15 000 рублей&quot; заменить словами &quot;17 000 рублей&quot; б) в абзаце девятом слова &quot;13 875&quot; заменить словами &quot;15 875&quot; рублей&quot;, — говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума, что цену отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу скорректируют с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч.В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих сборов перевели в рубли. Базовую цену для исчисления пошлины на пшеницу установили на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Накануне на совещании с Владимиром Путиным по теме посевной кампании Патрушев сообщил, что механизм расчета сборов скорректируют раньше, чем планировалось, то есть до 1 июня. По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, таможенный союз
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Таможенный союз
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно

Правительство утвердило повышение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу с 1 июня

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«

"Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного постановлением правительства России от 6 февраля 2021 года № 117, <...> следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова "15 000 рублей" заменить словами "17 000 рублей" б) в абзаце девятом слова "13 875" заменить словами "15 875" рублей", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума, что цену отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу скорректируют с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч.
В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих сборов перевели в рубли. Базовую цену для исчисления пошлины на пшеницу установили на уровне 15 тысяч рублей за тонну.
Накануне на совещании с Владимиром Путиным по теме посевной кампании Патрушев сообщил, что механизм расчета сборов скорректируют раньше, чем планировалось, то есть до 1 июня. По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.
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