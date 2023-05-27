https://ria.ru/20230527/poshliny-1874591341.html
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 27.05.2023
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно
Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T22:11
2023-05-27T22:11
2023-05-27T23:08
экономика
россия
дмитрий патрушев
владимир путин
таможенный союз
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного постановлением правительства России от 6 февраля 2021 года № 117, <...> следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова "15 000 рублей" заменить словами "17 000 рублей" б) в абзаце девятом слова "13 875" заменить словами "15 875" рублей", — говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума, что цену отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу скорректируют с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч.В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих сборов перевели в рубли. Базовую цену для исчисления пошлины на пшеницу установили на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Накануне на совещании с Владимиром Путиным по теме посевной кампании Патрушев сообщил, что механизм расчета сборов скорректируют раньше, чем планировалось, то есть до 1 июня. По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.
https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, таможенный союз
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Таможенный союз
Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно
Правительство утвердило повышение экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу с 1 июня