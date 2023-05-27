https://ria.ru/20230527/poshliny-1874591341.html

Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно

Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 27.05.2023

Правительство утвердило новые экспортные пошлины на зерно

Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T22:11

2023-05-27T22:11

2023-05-27T23:08

экономика

россия

дмитрий патрушев

владимир путин

таможенный союз

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Правительство утвердило новые цены отсечения пошлин на зерно с 1 июня, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. "Внести в пункт 1 Положения о расчете и применении ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из России за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденного постановлением правительства России от 6 февраля 2021 года № 117, <...> следующие изменения: а) в абзаце восьмом слова "15 000 рублей" заменить словами "17 000 рублей" б) в абзаце девятом слова "13 875" заменить словами "15 875" рублей", — говорится в документе.Постановление вступает в силу с 1 июня 2023 года. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума, что цену отсечения в формуле расчета экспортной пошлины на пшеницу скорректируют с 1 июня до 17 тысяч рублей с нынешних 15 тысяч.В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих сборов перевели в рубли. Базовую цену для исчисления пошлины на пшеницу установили на уровне 15 тысяч рублей за тонну. Накануне на совещании с Владимиром Путиным по теме посевной кампании Патрушев сообщил, что механизм расчета сборов скорректируют раньше, чем планировалось, то есть до 1 июня. По его словам, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на растениеводов.

https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, дмитрий патрушев, владимир путин, таможенный союз