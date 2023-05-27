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"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию - РИА Новости, 27.05.2023
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04:37 27.05.2023 (обновлено: 04:40 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/polsha-1874486535.html
"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию
"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию - РИА Новости, 27.05.2023
"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию
Берлин стремится сдержать развитие Польши и уничтожить "старый мир", об этом заявил основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T04:37
2023-05-27T04:40
в мире
польша
германия
берлин (город)
ярослав качиньский
матеуш моравецкий
право и справедливость
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Берлин стремится сдержать развитие Польши и уничтожить "старый мир", об этом заявил основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводит издание Do Rzeczy.Политик в одном из письменных обращений выразил убеждение, что развитию Польши в соответствии с интересами поляков мешают "различные зарубежные центры", во главе которых стоит Берлин. "Мало того, европейский леволиберальный мейнстрим мечтает уничтожить старый мир, включая нашу идентичность и коллективную память, и создать нового человека и новое общество", — добавил он.Качиньский призвал противостоять этим тенденциям и развивать страну, основываясь на национальных интересах. "Но, как мы знаем, желание построить страну в соответствии с нашими интересами не всем по душе", — добавил экс-премьер.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.
https://ria.ru/20230526/lyustratsiya-1874459054.html
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польша
германия
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в мире, польша, германия, берлин (город), ярослав качиньский, матеуш моравецкий, право и справедливость
В мире, Польша, Германия, Берлин (город), Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость
"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию

Экс-премьер Качиньский заявил, что развитию Польши мешают другие страны во главе с ФРГ

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаг Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Берлин стремится сдержать развитие Польши и уничтожить "старый мир", об этом заявил основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводит издание Do Rzeczy.
Политик в одном из письменных обращений выразил убеждение, что развитию Польши в соответствии с интересами поляков мешают "различные зарубежные центры", во главе которых стоит Берлин. "Мало того, европейский леволиберальный мейнстрим мечтает уничтожить старый мир, включая нашу идентичность и коллективную память, и создать нового человека и новое общество", — добавил он.
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Качиньский призвал противостоять этим тенденциям и развивать страну, основываясь на национальных интересах. "Но, как мы знаем, желание построить страну в соответствии с нашими интересами не всем по душе", — добавил экс-премьер.
Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.
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В миреПольшаГерманияБерлин (город)Ярослав КачиньскийМатеуш МоравецкийПраво и справедливость
 
 
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