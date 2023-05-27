https://ria.ru/20230527/polsha-1874486535.html

"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию

"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию - РИА Новости, 27.05.2023

"Нас хотят уничтожить": в Польше обвинили в своих бедах Германию

Берлин стремится сдержать развитие Польши и уничтожить "старый мир", об этом заявил основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T04:37

2023-05-27T04:37

2023-05-27T04:40

в мире

польша

германия

берлин (город)

ярослав качиньский

матеуш моравецкий

право и справедливость

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Берлин стремится сдержать развитие Польши и уничтожить "старый мир", об этом заявил основатель правящей в Польше партии "Право и справедливость", экс-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводит издание Do Rzeczy.Политик в одном из письменных обращений выразил убеждение, что развитию Польши в соответствии с интересами поляков мешают "различные зарубежные центры", во главе которых стоит Берлин. "Мало того, европейский леволиберальный мейнстрим мечтает уничтожить старый мир, включая нашу идентичность и коллективную память, и создать нового человека и новое общество", — добавил он.Качиньский призвал противостоять этим тенденциям и развивать страну, основываясь на национальных интересах. "Но, как мы знаем, желание построить страну в соответствии с нашими интересами не всем по душе", — добавил экс-премьер.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что репарации были бы выгодны Германии, так как они улучшили бы отношение поляков к немцам.

https://ria.ru/20230526/lyustratsiya-1874459054.html

https://ria.ru/20230526/polsha-1874353920.html

польша

германия

берлин (город)

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в мире, польша, германия, берлин (город), ярослав качиньский, матеуш моравецкий, право и справедливость