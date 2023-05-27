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В Пермском крае обнаружили тело полицейского в служебном кабинете - РИА Новости, 27.05.2023
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10:45 27.05.2023 (обновлено: 13:18 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/politseyskiy-1874508286.html
В Пермском крае обнаружили тело полицейского в служебном кабинете
В Пермском крае обнаружили тело полицейского в служебном кабинете - РИА Новости, 27.05.2023
В Пермском крае обнаружили тело полицейского в служебном кабинете
Тело сотрудника полиции обнаружено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T10:45
2023-05-27T13:18
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Тело сотрудника полиции обнаружено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД. "В Горнозаводске 26 мая в одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - сказали в ведомстве. Ранее телеграм-канал Baza опубликовал данные о гибели начальника ГИБДД Горнозаводского района (в Пермском крае) Андрея Фомина, который якобы покончил с собой. Уточнялось, что полицейский будто бы оставил предсмертную записку.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае обнаружили тело полицейского в служебном кабинете

В пермском Горнозаводске обнаружили тело полицейского в служебном кабинете

© Фото : ГУМВД России по Пермскому краюНачальник ГИБДД Горнозаводского района (в Пермском крае) Андрей Фомин
Начальник ГИБДД Горнозаводского района (в Пермском крае) Андрей Фомин - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : ГУМВД России по Пермскому краю
Начальник ГИБДД Горнозаводского района (в Пермском крае) Андрей Фомин
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Тело сотрудника полиции обнаружено в служебном кабинете в Горнозаводске Пермского края, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"В Горнозаводске 26 мая в одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - сказали в ведомстве.
Ранее телеграм-канал Baza опубликовал данные о гибели начальника ГИБДД Горнозаводского района (в Пермском крае) Андрея Фомина, который якобы покончил с собой. Уточнялось, что полицейский будто бы оставил предсмертную записку.
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