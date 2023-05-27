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Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии

Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии - РИА Новости, 27.05.2023

Подоляк выдвинул Ватикану условия до начала посреднической миссии

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий, заявив, в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:04

2023-05-27T15:04

2023-05-27T15:04

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РИМ, 27 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул ряд условий, заявив, в частности, что Святой престол должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Подоляк отметил, что Киев поддержит мирную инициативу папы римского, только "если Ватикан будет продвигать вывод российских войск с территории Украины". Также в качестве условий глава офиса Зеленского назвал помощь Святого престола в возвращении на Украину военнопленных, гражданских заключенных и детей. Ранее папа Римский Франциск поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине. Как заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, миссия Дзуппи должна будет прежде всего постараться "создать климат и окружающую среду, которые могут привести к миру". По его словам, говорить о датах возможного визита Дзуппи в Москву и Киева пока рано. "Если у Святого престола другая точка зрения, к сожалению, это только усугубит кризис и спровоцирует дальнейшие агрессивные действия России", - сказал Подоляк, отметив, что усилия по урегулированию должны исходить из "территориальной целостности Украины". Неделю назад глава службы печати Святого престола Маттео Бруни объявил журналистам, аккредитованным в Ватикане, что папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". При этом официальный представитель Ватикана указал, что сроки и условия проведения этой миссии в настоящее время еще изучаются. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. По его словам, "пока она не публична", и рассказать о ней можно будет лишь позже, "когда она станет публичной". В начале мая госсекретарь Паролин заявил, что Россия и Украина были проинформированы о мирной инициативе Ватикана. По его словам, детали такой миссии вправе предоставить сам понтифик, но ее еще предстоит провести. Позднее он указал, что относительно миссии Ватикана появились новости "на конфиденциальном уровне". Сам Дзуппи в четверг оставил без комментариев вопрос о поездки в столицы России и Украины. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что Москве известно об инициативе папы Римского направить в Россию посланника в рамках мирной инициативы по ситуации на Украине, РФ положительно оценивает подобную попытку, но пока Ватикан не предпринял для этого конкретных шагов. В ведомстве также подчеркнули, что любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230526/vatikan-1874244665.html

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871566191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, москва, франциск (хорхе марио бергольо), михаил подоляк, владимир зеленский