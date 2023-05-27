https://ria.ru/20230527/plen-1874595949.html
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2023
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа в ходе "набега" на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:21
2023-05-27T23:21
2023-05-27T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869083750_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_db5834e2ecf33e97d75ae6aa37c4eef9.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа в ходе "набега" на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских силовиков 14-й отдельной механизированной бригады, сообщил РИА Новости один из бойцов ЗВО. "Военнослужащие разведбатальона в ходе "набега" на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал боец.Он уточнил, что на позиции также было выявлено стрелковое оружие и боеприпасы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869083750_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9aeacd329ecf1a059c957cc7c28d3efc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области
Боец ЗВО рассказал, как разведчики взяли в плен двух солдат ВСУ в Харьковской области