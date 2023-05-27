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Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/plen-1874595949.html
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2023
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа в ходе "набега" на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:21
2023-05-27T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа в ходе "набега" на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских силовиков 14-й отдельной механизированной бригады, сообщил РИА Новости один из бойцов ЗВО. &quot;Военнослужащие разведбатальона в ходе &quot;набега&quot; на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ&quot;, - сказал боец.Он уточнил, что на позиции также было выявлено стрелковое оружие и боеприпасы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины
Боец ЗВО рассказал, как взяли в плен солдат ВСУ в Харьковской области

Боец ЗВО рассказал, как разведчики взяли в плен двух солдат ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Михаил КевхиевРазведчики за работой
Разведчики за работой - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Разведчики за работой. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии Западного военного округа в ходе "набега" на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двоих украинских силовиков 14-й отдельной механизированной бригады, сообщил РИА Новости один из бойцов ЗВО.
«

"Военнослужащие разведбатальона в ходе "набега" на позицию вблизи украинского населенного пункта в Харьковской области взяли в плен военнослужащих 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ", - сказал боец.

Он уточнил, что на позиции также было выявлено стрелковое оружие и боеприпасы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы Украины
 
 
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