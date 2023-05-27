https://ria.ru/20230527/plen-1874500181.html

Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе

Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2023

Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе

Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:48

2023-05-27T09:48

2023-05-27T10:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донбасс

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. "Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

донбасс

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины