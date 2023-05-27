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Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 27.05.2023 (обновлено: 10:01 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/plen-1874500181.html
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2023
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:48
2023-05-27T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донбасс
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. "Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
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вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе

Боец рассказал, что ВС России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВС России в зоне спецоперации
ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции.
«
"Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.
В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на 1,5 километра.
По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несет большие потери.
Бои за Белогоровку продолжаются.
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