https://ria.ru/20230527/plen-1874500181.html
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2023
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:48
2023-05-27T09:48
2023-05-27T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761251_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_96e19016d2e3ef6cb4d687b7d1249235.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск взяли в плен в Донбассе две группы противника, сообщил РИА Новости боец, участвовавший в данной операции. "Взяли две группы: одна больше десяти человек, в первой — все бойцы 81-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинские военнослужащие попали в плен под Белогоровкой.В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы его подразделений и Южной группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременском направлении в Донбассе. Там российские военные отодвинули ВСУ на 1,5 километра. По словам Алаудинова, на Кременском направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761251_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f21af1e273050b06ead1ba8b392089b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские военные взяли в плен две группы противника в Донбассе
Боец рассказал, что ВС России взяли в плен две группы противника под Белогоровкой