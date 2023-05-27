https://ria.ru/20230527/plastik-1874176957.html

Обнаружена новая среда обитания. Борьба за экологию может ее разрушить

Обнаружена новая среда обитания. Борьба за экологию может ее разрушить - РИА Новости, 27.05.2023

Обнаружена новая среда обитания. Борьба за экологию может ее разрушить

Ученые предупреждают: очищение от пластика способно повредить хрупкую экосистему, сложившуюся в труднодоступных регионах Тихого океана. Дело в том, что мусорные РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:00

2023-05-27T08:09

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые предупреждают: очищение от пластика способно повредить хрупкую экосистему, сложившуюся в труднодоступных регионах Тихого океана. Дело в том, что мусорные пятна стали пристанищем для множества организмов. Если слишком усердно оберегать экологию, есть риск их уничтожить — и тем самым прервать пищевые цепочки. Новые колонизаторы В 1990-е в Тихом океане обнаружили большие скопления мусора, в основном пластикового — бутылок, сетей, предметов быта. Попадают они в воду с берега, из устьев рек, с проходящих судов. Океанские циркулярные течения подхватывают мусор, уносят на тысячи километров. Отбросы образуют острова и пятна в местах разворота течений. Эти регионы — удаленные от берегов и труднодоступные, но в последние годы к ним приковано внимание из-за пионерских проектов очистки от мусора. Казалось бы, очищение океана — дело хорошее. Однако ученые просят не слишком усердствовать: вместе с отбросами можно удалить и полезные организмы. Последние исследования показали, что в мусорных пятнах сложились своеобразные экосистемы и активное вмешательство способно повредить различным океаническим видам. В 2011 году, после землетрясения в Японии, цунами достигло Северной Америки. Несколько лет к берегам прибивало обломки. Биологи насчитали более 100 тысяч предметов, а на них — 381 вид микроорганизмов японского происхождения. Даже в 2020-м у берегов Америки все еще находили пластиковые предметы с прикрепленными заморскими жителями. Факт невероятный: раньше считалось, что береговые организмы не способны долго прожить в открытом океане — из-за разницы в солености воды, питательных веществах и температуре. Что-то должно поддерживать их существование — какие-то острова, стабильные пространства. Чтобы проверить гипотезу, ученые решили изучить образцы из крупнейшего в Тихом океане мусорного пятна — восточного. Их собрали в 2018-2019 годах во время экспедиции по очистке океана The Ocean Cleanup. Всего в руки ученых попало около сотни пластиковых предметов, ставших домом для десятков таксонов микроорганизмов — мшанок, ракообразных, моллюсков, книдарий. Из них 80 процентов — береговые виды, в том числе японские. А ведь до ближайшего берега оттуда тысячи километров. "Нас поразило, как много береговых видов оказалось на относительно небольших образцах", — признавалась в интервью руководитель исследования Линси Харам из Смитсоновского экологического исследовательского центра. Самое удивительное, что особи не только выживали на мусорных островах, но и размножались, как, например, анемоны. Еще любопытный факт: на некоторых обломках океанские и береговые животные сосуществовали, причем не всегда мирно — заметны следы поедания фиолетовых улиток анемонами. Береговые виды, по воле случая попавшие в открытый океан, успешно колонизировали мусорное пятно, сделали вывод ученые. По сути, плавающий на поверхности пластик помог им расширить места обитания. И это способно привести к непредсказуемым последствиям.Нейстоновые моряВыяснилось, что мусор активно заселяют свободно дрейфующие организмы, которые объединяют термином "нейстон". В отличие от рыб, они не управляют своим движением, а перемещаются в приповерхностном слое благодаря течениям. В стоячих водах образуют обширные области, видимые невооруженным глазом. Самое крупное вместилище нейстона — Саргассово море, названное так в честь одноименной водоросли.Нейстон — важная часть пищевой цепочки океана, им питаются альбатросы и черепахи. Путешествуя вместе с океанскими течениями, он скапливается в местах разворота, как и мусор. Как оказалось, эти микроорганизмы тоже вполне успешно живут на пластике — а значит, могут пострадать при очистке океана.Некоммерческий проект The Ocean Cleanup удаляет пластик с помощью двух судов, которые тянут гигантскую сеть и сгребают мусор. Затем его поднимают и сортируют. Такой подход беспокоит ученых, поэтому они стараются добраться в самый центр мусорного пятна. Концентрация пластика там на порядок выше, чем в других местах океана: по оценкам, до 80 тысяч тонн.В совместной с экологами публикации специалисты перечислили самые распространенные виды, населяющие мусор: гидроиды порпита, водомерки-голобатесы, крылоногие моллюски, равноногие раки. По их мнению, удаляя отбросы большими сетями, можно заодно вычерпать критическое количество нейстона, поэтому пользу и вред такого метода следует хорошо взвесить.Как подсчитали ученые из Великобритании и США, у нейстона есть около двадцати полезных для экологии и людей функций. Например, саргассовые водоросли в Азии культивируют как продукт питания. Мальки некоторых промысловых рыб обитают среди нейстона. Есть микроорганизмы, которые помогают разрушать мусор, плавающий в океане. Поскольку нейстон накапливается там же, где и пластиковые отходы, то очистка неизбежно приведет к его вылову.В новой статье, вышедшей в журнале PLOS Biology, авторы во главе с Ребеккой Хелм из Джорджтаунского университета США отмечают, что мусорные острова могут быть концентраторами нейстона не хуже Саргассова моря и способны играть такую же важную роль для экосистем. Ученые предприняли путешествие через Большое тихоокеанское мусорное пятно, следуя смоделированным путям повышенной концентрации пластика, и обнаружили обилие нейстона. Причем для трех из пяти групп существовала прямая зависимость: чем больше пластика, тем больше микроорганизмов (парусников Velella sp, гидроидов порпит Porpita sp, брюхоногих моллюсков ломкая янтина Janthina sp). Получается, что активность по очистке океана от мусора может нарушить самобытную среду обитания, важную для других морских животных.

https://ria.ru/20181219/1548232314.html

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Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, биология, тихий океан, сша, мусор