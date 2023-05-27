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Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2023
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16:29 27.05.2023 (обновлено: 16:48 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2023
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:29
2023-05-27T16:48
в мире
украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит.Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, представитель Кремля отметил, что "предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит".
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Песков: предел эскалации конфликта на Украине должен диктовать разум

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит.
Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, представитель Кремля отметил, что "предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит".
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26 мая, 11:58
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковРоссия
 
 
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