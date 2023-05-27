https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2023
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:29
2023-05-27T16:29
2023-05-27T16:48
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит.Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, представитель Кремля отметил, что "предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит".
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874293777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, дмитрий песков, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
Песков: предел эскалации конфликта на Украине должен диктовать разум
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит.
Говоря о пределах эскалации конфликта Западом на Украине, представитель Кремля отметил, что "предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит".
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