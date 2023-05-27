https://ria.ru/20230527/perm-1874505648.html

В Перми стартовал финал Российской студенческой весны

В Перми стартовал финал Российской студенческой весны - РИА Новости, 27.05.2023

В Перми стартовал финал Российской студенческой весны

В Перми состоялось открытие национального финала "Российской студенческой весны", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:26

2023-05-27T10:26

2023-05-27T10:26

пермь

россия

пермский край

владимир путин

павел красноруцкий

дмитрий махонин

российский союз молодежи

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ПЕРМЬ, 27 мая – РИА Новости. В Перми состоялось открытие национального финала "Российской студенческой весны", сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края."В Перми на эспланаде у "Театра-Театра" состоялось открытие самого яркого молодежного события в России – XXXI фестиваля "Российская студенческая весна", – говорится в сообщении.В национальном финале принимают участие свыше 3,5 тысяч участников из более, чем 80 регионов страны. Самую большую делегацию представляет Пермский край – 118 человек.Участников и гостей фестиваля поздравил президент России Владимир Путин, отметив, что Пермь принимает заключительный этап мероприятия в год своего 300-летия."Уверен, что каждый найдет занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актерском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и весеннего настроения", – зачитал обращение президента России председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Российский союз молодежи и президентскую платформу "Россия – страна возможностей" за возможность принимать самых талантливых студентов со всей страны. "За 30 лет "Студенческая весна" открыла России большое число талантов – уверен, что и в эти дни зажгутся новые звезды. В Перми финалисты сразятся и в традиционных, и в новых конкурсных номинациях. В "Прорыве года" впервые будут названы самые эффективные команды – собравшие медали не менее, чем в половине из номинаций, на которые заявились. Желаю всем успешно выступить, найти новых друзей и единомышленников. А еще – открыть для себя Пермь и Пермский край, наш гостеприимный регион с большими возможностями для молодежи", - сказал он.Председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий отметил, что Студвесна – это всегда ярко, талантливо, красиво, по-молодежному динамично."Это всегда творчество, дух дружбы и товарищества даже в соревновании. Это всегда признание в любви к нашей стране и нашим традициям. А еще это всегда что-то новое и старт к будущим достижениям. И "Российская студенческая весна" уже стала не только самым масштабным событием в жизни студенческой России, но и настоящим творческим ориентиром для творческой молодежи. Конкурсные испытания будут длиться четыре дня, а 31 мая завершим всё грандиозным финалом, все вместе отпразднуем день рождения Российского союза молодежи!" – сказал Красноруцкий.В пресс-службе губернатора уточнили, что фестиваль станет самым крупным творческим событием в России – профессиональному жюри предстоит оценить свыше 1,5 тысяч конкурсных работ. Победители будут определены в 54 номинациях и 28 подноминациях по десяти конкурсным направлениям: "Региональная программа", "Танцевальное", "Вокальное", "Инструментальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Видео", "Медиа", "Арт", "Мода". В каждом из них, помимо лауреатов, также выберут по одному обладателю Гран-при.В рамках фестиваля будут также определены лауреаты III Национальной премии поддержки талантливой молодежи. Обладатели Гран-при индивидуальных направлений получат по 100 тысяч рублей, лучшие участники "Региональной программы" из первой Лиги – по 350 тысяч рублей, из второй – по 200 тысяч рублей.После окончания фестиваля его лауреаты станут участниками III Гастрольного тура победителей "Российской студенческой весны". Сто двадцать призеров проекта проедут по городам, расположенным на Волге, и дадут семь концертов.В пресс-службе губернатора Пермского края добавили, что Пермь принимает национальный финал "Российской студенческой весны" уже в третий раз в истории проведения фестиваля.

https://ria.ru/20230525/raketa-1874025020.html

https://ria.ru/20230406/aviastroenie-1863506186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пермь, россия, пермский край, владимир путин, павел красноруцкий, дмитрий махонин, российский союз молодежи