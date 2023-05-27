https://ria.ru/20230527/papa-1874548476.html

Папа Римский вернулся к работе после недомогания

Папа Римский вернулся к работе после недомогания - РИА Новости, 27.05.2023

Папа Римский вернулся к работе после недомогания

Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T16:23

2023-05-27T16:23

2023-05-27T17:10

религия

ватикан

италия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

мартин скорсезе

джорджтаунский университет

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ВАТИКАН, 27 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. Как сообщила служба печати Святого престола, утром понтифик принял на аудиенции членов конференции, организованной католическим Джорджтаунским университетом и журналом иезуитов La Civiltà Cattolica. Как сообщил портал Vatican News, среди участников встречи был американский режиссер Мартин Скорсезе. Папа Франциск в пятницу отменил аудиенции из-за температуры, сообщали в службе печати Святого престола. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отмечал, что состояние понтифика связано с усталостью и напряженным рабочим днем накануне Первого апреля 86-летний Франциск был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. Уже на следующий день он появился перед верующими, возглавив службу Пальмового воскресенья на площади Святого Петра. В воскресенье, 28 мая, папа Франциск должен возглавить мессу по случаю праздника Пятидесятницы, а в понедельник принять на аудиенции в Ватикане президента Италии Серджо Маттареллу.

https://ria.ru/20230313/frantsisk-1857009309.html

https://ria.ru/20230329/papa-1861713185.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, италия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, мартин скорсезе, джорджтаунский университет