https://ria.ru/20230527/papa-1874548476.html
Папа Римский вернулся к работе после недомогания
Папа Римский вернулся к работе после недомогания - РИА Новости, 27.05.2023
Папа Римский вернулся к работе после недомогания
Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:23
2023-05-27T16:23
2023-05-27T17:10
религия
ватикан
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
мартин скорсезе
джорджтаунский университет
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ВАТИКАН, 27 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. Как сообщила служба печати Святого престола, утром понтифик принял на аудиенции членов конференции, организованной католическим Джорджтаунским университетом и журналом иезуитов La Civiltà Cattolica. Как сообщил портал Vatican News, среди участников встречи был американский режиссер Мартин Скорсезе. Папа Франциск в пятницу отменил аудиенции из-за температуры, сообщали в службе печати Святого престола. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отмечал, что состояние понтифика связано с усталостью и напряженным рабочим днем накануне Первого апреля 86-летний Франциск был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. Уже на следующий день он появился перед верующими, возглавив службу Пальмового воскресенья на площади Святого Петра. В воскресенье, 28 мая, папа Франциск должен возглавить мессу по случаю праздника Пятидесятницы, а в понедельник принять на аудиенции в Ватикане президента Италии Серджо Маттареллу.
https://ria.ru/20230313/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20230329/papa-1861713185.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, италия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, мартин скорсезе, джорджтаунский университет
Религия, Ватикан, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Мартин Скорсезе, Джорджтаунский университет
Папа Римский вернулся к работе после недомогания
Папа Римский вернулся к работе после того, как все его встречи отменили из-за температуры