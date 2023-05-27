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Папа Римский вернулся к работе после недомогания - РИА Новости, 27.05.2023
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Религия
 
16:23 27.05.2023 (обновлено: 17:10 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/papa-1874548476.html
Папа Римский вернулся к работе после недомогания
Папа Римский вернулся к работе после недомогания - РИА Новости, 27.05.2023
Папа Римский вернулся к работе после недомогания
Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:23
2023-05-27T17:10
религия
ватикан
италия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
мартин скорсезе
джорджтаунский университет
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ВАТИКАН, 27 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры. Как сообщила служба печати Святого престола, утром понтифик принял на аудиенции членов конференции, организованной католическим Джорджтаунским университетом и журналом иезуитов La Civiltà Cattolica. Как сообщил портал Vatican News, среди участников встречи был американский режиссер Мартин Скорсезе. Папа Франциск в пятницу отменил аудиенции из-за температуры, сообщали в службе печати Святого престола. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отмечал, что состояние понтифика связано с усталостью и напряженным рабочим днем накануне Первого апреля 86-летний Франциск был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. Уже на следующий день он появился перед верующими, возглавив службу Пальмового воскресенья на площади Святого Петра. В воскресенье, 28 мая, папа Франциск должен возглавить мессу по случаю праздника Пятидесятницы, а в понедельник принять на аудиенции в Ватикане президента Италии Серджо Маттареллу.
https://ria.ru/20230313/frantsisk-1857009309.html
https://ria.ru/20230329/papa-1861713185.html
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ватикан, италия, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, мартин скорсезе, джорджтаунский университет
Религия, Ватикан, Италия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Мартин Скорсезе, Джорджтаунский университет
Папа Римский вернулся к работе после недомогания

Папа Римский вернулся к работе после того, как все его встречи отменили из-за температуры

© AFP 2023 / Tiziana FabiПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AFP 2023 / Tiziana Fabi
Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 27 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в субботу вернулся к проведению аудиенций после того, как все его встречи накануне были отменены из-за температуры.
Как сообщила служба печати Святого престола, утром понтифик принял на аудиенции членов конференции, организованной католическим Джорджтаунским университетом и журналом иезуитов La Civiltà Cattolica. Как сообщил портал Vatican News, среди участников встречи был американский режиссер Мартин Скорсезе.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Биография Папы Римского Франциска
13 марта, 02:55
Папа Франциск в пятницу отменил аудиенции из-за температуры, сообщали в службе печати Святого престола. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин отмечал, что состояние понтифика связано с усталостью и напряженным рабочим днем накануне
Первого апреля 86-летний Франциск был выписан из римской клиники "Джемелли" после трехдневной госпитализации в связи с бронхитом. Уже на следующий день он появился перед верующими, возглавив службу Пальмового воскресенья на площади Святого Петра.
В воскресенье, 28 мая, папа Франциск должен возглавить мессу по случаю праздника Пятидесятницы, а в понедельник принять на аудиенции в Ватикане президента Италии Серджо Маттареллу.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
При обследовании папы римского выявили инфекцию
29 марта, 22:34
 
РелигияВатиканИталияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийМартин СкорсезеДжорджтаунский университет
 
 
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