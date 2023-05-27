https://ria.ru/20230527/ozon-1874498020.html

Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft

Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft - РИА Новости, 27.05.2023

Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft

Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам - инцидент значительного влияния не оказал, заявила... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:26

2023-05-27T09:26

2023-05-27T09:26

экономика

россия

украина

microsoft corporation

ozon

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам - инцидент значительного влияния не оказал, заявила компания. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о том, что Microsoft лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам - Outlook, Teams, Word, Excel и другим. Собеседник издания предположил, что отключение связано с тем, что компания могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем". "26 мая офисные сотрудники Ozon действительно столкнулись с проблемой - не было доступа в некоторые офисные сервисы Microsoft. Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет", - говорится в заявлении маркетплейса. В компании уточнили, что все системы, которые отвечают за работу складов, продавцов, партнеров и обслуживание клиентов - это собственная разработка, и они работают бесперебойно. При этом для оперативного общения команды используется ПО, также разработанное не Microsoft. "Ozon использует офисные продукты Microsoft только по лицензии - ПО приобрели через официального партнера компании. Мнение о покупке лицензий "обходным путем" абсолютно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении. Корпорация Microsoft 4 марта прошлого года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.

https://ria.ru/20230406/msp-1863207449.html

https://ria.ru/20230428/igry-1868555567.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, украина, microsoft corporation, ozon