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Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft - РИА Новости, 27.05.2023
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09:26 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/ozon-1874498020.html
Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft
Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft - РИА Новости, 27.05.2023
Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft
Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам - инцидент значительного влияния не оказал, заявила... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:26
2023-05-27T09:26
экономика
россия
украина
microsoft corporation
ozon
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам - инцидент значительного влияния не оказал, заявила компания. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о том, что Microsoft лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам - Outlook, Teams, Word, Excel и другим. Собеседник издания предположил, что отключение связано с тем, что компания могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем". "26 мая офисные сотрудники Ozon действительно столкнулись с проблемой - не было доступа в некоторые офисные сервисы Microsoft. Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет", - говорится в заявлении маркетплейса. В компании уточнили, что все системы, которые отвечают за работу складов, продавцов, партнеров и обслуживание клиентов - это собственная разработка, и они работают бесперебойно. При этом для оперативного общения команды используется ПО, также разработанное не Microsoft. "Ozon использует офисные продукты Microsoft только по лицензии - ПО приобрели через официального партнера компании. Мнение о покупке лицензий "обходным путем" абсолютно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении. Корпорация Microsoft 4 марта прошлого года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.
https://ria.ru/20230406/msp-1863207449.html
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экономика, россия, украина, microsoft corporation, ozon
Экономика, Россия, Украина, Microsoft Corporation, Ozon
Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft

Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft и вернулся к нормальной работе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов интернет-магазина OZON
Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пункт выдачи заказов интернет-магазина OZON. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ozon, столкнувшийся с проблемами при работе с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам - инцидент значительного влияния не оказал, заявила компания.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщила о том, что Microsoft лишила сотрудников Ozon доступа к своим сервисам - Outlook, Teams, Word, Excel и другим. Собеседник издания предположил, что отключение связано с тем, что компания могла использовать лицензии, "закупленные обходным путем".
"26 мая офисные сотрудники Ozon действительно столкнулись с проблемой - не было доступа в некоторые офисные сервисы Microsoft. Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет", - говорится в заявлении маркетплейса.
В компании уточнили, что все системы, которые отвечают за работу складов, продавцов, партнеров и обслуживание клиентов - это собственная разработка, и они работают бесперебойно. При этом для оперативного общения команды используется ПО, также разработанное не Microsoft.
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"Ozon использует офисные продукты Microsoft только по лицензии - ПО приобрели через официального партнера компании. Мнение о покупке лицензий "обходным путем" абсолютно не соответствует действительности", - добавляется в сообщении.
Корпорация Microsoft 4 марта прошлого года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в стране.
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