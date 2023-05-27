https://ria.ru/20230527/ozon-1874477847.html

СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft

СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft

Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon в связи с тем, что компания якобы могла использовать "обходные пути" в приобретении... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:32

2023-05-27T00:32

2023-05-27T01:02

экономика

россия

украина

microsoft corporation

ozon

google

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon в связи с тем, что компания якобы могла использовать "обходные пути" в приобретении лицензии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram. В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты", — сообщил источник издания.По данным газеты, в Ozon подтвердили возникновение проблем с доступом к некоторым сервисам Microsoft. В компании отметили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановили, тем не менее для общения сотрудники используют другое программное обеспечение.Представить Ozon заверил, что инцидент не повлиял на работу маркетплейса и что все процессы работают бесперебойно.В компании опровергли информацию о якобы неофициальном приобретении лицензии и пообещали разобраться в причинам произошедшего.Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами.

https://ria.ru/20230523/ozon-1873593323.html

https://ria.ru/20230413/ozon-1865166365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, microsoft corporation, ozon, google