https://ria.ru/20230527/ozon-1874477847.html
СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft
СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft - РИА Новости, 27.05.2023
СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft
Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon в связи с тем, что компания якобы могла использовать "обходные пути" в приобретении... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:32
2023-05-27T00:32
2023-05-27T01:02
экономика
россия
украина
microsoft corporation
ozon
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon в связи с тем, что компания якобы могла использовать "обходные пути" в приобретении лицензии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники."Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram. В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты", — сообщил источник издания.По данным газеты, в Ozon подтвердили возникновение проблем с доступом к некоторым сервисам Microsoft. В компании отметили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановили, тем не менее для общения сотрудники используют другое программное обеспечение.Представить Ozon заверил, что инцидент не повлиял на работу маркетплейса и что все процессы работают бесперебойно.В компании опровергли информацию о якобы неофициальном приобретении лицензии и пообещали разобраться в причинам произошедшего.Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами.
https://ria.ru/20230523/ozon-1873593323.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина, microsoft corporation, ozon, google
Экономика, Россия, Украина, Microsoft Corporation, Ozon, Google
СМИ: Ozon лишили доступа к сервисам Microsoft
"Ъ": Microsoft отключила Ozon от ряда своих сервисов из-за покупки лицензий обходным путем
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Microsoft ограничил доступ к некоторым сервисам для сотрудников Ozon в связи с тем, что компания якобы могла использовать "обходные пути" в приобретении лицензии, пишет газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники.
"Все пользуются бесплатными аналогами, пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram. В основном вся проблема сейчас крутится вокруг почты, на которой хранилась почти вся информация. Все сломалось, и починить это нельзя, только перенести на локальные серверы, чем программисты сейчас и заняты", — сообщил источник издания.
Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon
По данным газеты, в Ozon подтвердили возникновение проблем с доступом к некоторым сервисам Microsoft. В компании отметили, что доступ к ключевым сервисам уже восстановили, тем не менее для общения сотрудники используют другое программное обеспечение.
Представить Ozon заверил, что инцидент не повлиял на работу маркетплейса и что все процессы работают бесперебойно.
В компании опровергли информацию о якобы неофициальном приобретении лицензии и пообещали разобраться в причинам произошедшего.
Корпорация Microsoft 4 марта 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России
из-за событий на Украине
. Три месяца спустя агентство Блумберг опубликовало сообщение Microsoft, в котором корпорация объявила о сокращении своей деятельности в России и увольнении 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед российскими клиентами.
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