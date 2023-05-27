https://ria.ru/20230527/oruzhie-1874515047.html

В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву

В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву - РИА Новости, 27.05.2023

В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву

Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T11:35

2023-05-27T11:35

2023-05-27T15:24

в мире

украина

россия

турция

юрий пилипсон

василий боднар

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — сказал он в интервью агентству.Самым известным вооружением, которое Турция передавала Украине, стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2. Его поставки Киеву шли с 2018 года. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству этих ударных беспилотников на Украине и уже купила для этого земельный участок. Завод на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщал Боднар. В августе также сообщалось, что Турция передала Украине 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html

https://ria.ru/20230523/oruzhie-1873591480.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, турция, юрий пилипсон, василий боднар, сергей лавров, нато, b-2 (northrop grumman b2 spirit)