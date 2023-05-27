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В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву - РИА Новости, 27.05.2023
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11:35 27.05.2023 (обновлено: 15:24 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/oruzhie-1874515047.html
В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву - РИА Новости, 27.05.2023
В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:35
2023-05-27T15:24
в мире
украина
россия
турция
юрий пилипсон
василий боднар
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон."Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — сказал он в интервью агентству.Самым известным вооружением, которое Турция передавала Украине, стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2. Его поставки Киеву шли с 2018 года. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству этих ударных беспилотников на Украине и уже купила для этого земельный участок. Завод на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщал Боднар. В августе также сообщалось, что Турция передала Украине 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html
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в мире, украина, россия, турция, юрий пилипсон, василий боднар, сергей лавров, нато, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Украина, Россия, Турция, Юрий Пилипсон, Василий Боднар, Сергей Лавров, НАТО, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
В МИД России прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву

МИД России: поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поставки Анкарой вооружений и техники Киеву противоречат намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетаются с ролью посредника, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Анкара не раз заявляла о стремлении обеспечить скорейшее прекращение огня на Украине и возобновить при собственном посредничестве переговорный процесс. Разумеется, поставки вооружений и военной техники киевскому режиму прямо противоречат таким намерениям и никак не сочетаются с ролью посредника", — сказал он в интервью агентству.
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15 мая, 20:29
Самым известным вооружением, которое Турция передавала Украине, стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2. Его поставки Киеву шли с 2018 года. Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что компания Baykar будет строить завод по производству этих ударных беспилотников на Украине и уже купила для этого земельный участок. Завод на Украине может быть запущен в 2023 году, сообщал Боднар. В августе также сообщалось, что Турция передала Украине 50 бывших в эксплуатации бронемашин Kirpi.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью >>>
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Литве пожаловались на нехватку оружия из-за помощи Украине
23 мая, 12:50
 
В миреУкраинаРоссияТурцияЮрий ПилипсонВасилий БоднарСергей ЛавровНАТОB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
 
 
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