https://ria.ru/20230527/orden-1874555983.html

Путин учредил орден Гагарина

Путин учредил орден Гагарина - РИА Новости, 27.05.2023

Путин учредил орден Гагарина

Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:07

2023-05-27T17:07

2023-05-27T18:07

владимир путин

россия

общество

космос

космос - риа наука

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина", — говорится в документе.Отмечается, что эту награду будут вручать россиянам за успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, а также за особые достижения при их организации и проведении. Кроме того, орден могут присвоить "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России". Также речь идет об отличившихся при разработке ракетно-космической техники.Помимо этого, орден Гагарина могут вручать иностранцам за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в сфере космоса. Также эту награду могут получить коллективы организаций независимо от формы собственности за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.

https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html

россия

космос

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, космос, космос - риа наука