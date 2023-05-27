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Путин учредил орден Гагарина - РИА Новости, 27.05.2023
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17:07 27.05.2023 (обновлено: 18:07 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/orden-1874555983.html
Путин учредил орден Гагарина
Путин учредил орден Гагарина - РИА Новости, 27.05.2023
Путин учредил орден Гагарина
Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:07
2023-05-27T18:07
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина", — говорится в документе.Отмечается, что эту награду будут вручать россиянам за успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, а также за особые достижения при их организации и проведении. Кроме того, орден могут присвоить "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России". Также речь идет об отличившихся при разработке ракетно-космической техники.Помимо этого, орден Гагарина могут вручать иностранцам за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в сфере космоса. Также эту награду могут получить коллективы организаций независимо от формы собственности за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.
https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
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владимир путин, россия, общество, космос, космос - риа наука
Владимир Путин, Россия, Общество, Космос, Космос - РИА Наука
Путин учредил орден Гагарина

Президент Путин учредил в России орден Гагарина за заслуги в сфере космоса

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин
 Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин учредил орден Гагарина, его будут вручать за заслуги в сфере космоса, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю учредить орден Гагарина", — говорится в документе.
Отмечается, что эту награду будут вручать россиянам за успешное выполнение космического полета, программы пилотируемого космического полета по исследованию, освоению и использованию космического пространства, а также за особые достижения при их организации и проведении. Кроме того, орден могут присвоить "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России". Также речь идет об отличившихся при разработке ракетно-космической техники.
Помимо этого, орден Гагарина могут вручать иностранцам за эффективное участие в сотрудничестве с Россией в сфере космоса. Также эту награду могут получить коллективы организаций независимо от формы собственности за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.
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