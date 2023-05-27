https://ria.ru/20230527/olimpiada-1874563456.html

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на олимпиаде по физике

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на олимпиаде по физике - РИА Новости, 27.05.2023

Российские школьники взяли восемь золотых медалей на олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Монголии, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:56

2023-05-27T17:56

2023-05-27T17:56

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

монголия

образование - общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Школьники из России завоевали восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, которая проходила в Монголии, сообщила пресс-служба министерства просвещения России. "Российская школьная сборная получила восемь золотых медалей на 23-ей Азиатской физической олимпиаде APhO, которая прошла в Республике Монголия. За награды соревнования боролись 240 школьников из более чем 30 стран Азии", - говорится в сообщении. Отмечается, что олимпиада прошла по правилам международной физической олимпиады и включала теоретический тур и практические испытания, а по итогам Азиатской олимпиады будут определены пять школьников, которые выступят на Международной физической олимпиаде, IPhO-2023 пройдет с 10 по 17 июля в Токио. К олимпиаде российские школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе Московского физико-технического института (МФТИ), руководителем школьной сборной выступил директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко, добавили в Минпросвещения. "Мы на верном пути — интерес к изучению физики, математики, химии, биологии и информатики укрепляется. Сегодня развитию инженерного образования уделяется самое пристальное внимание, и такие успехи на одной из значимых международных олимпиад подтверждают, что в отечественной системе образования есть успешные практики подготовки будущих инженерных кадров, ученых, исследователей, а школьники действительно увлекаются естественно-научными предметами и в будущем связывают свою жизнь именно с этим направлением", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. В 2022 году на Азиатской физической олимпиаде российские школьники завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, напомнили в министерстве.

https://ria.ru/20230505/olimpiada-1869858110.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, монголия, образование - общество