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При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 27.05.2023 (обновлено: 16:09 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/obstrely-1874530515.html
При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель
При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель - РИА Новости, 27.05.2023
При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель
Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:38
2023-05-27T16:09
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html
курская область
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курская область, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель

Строитель погиб при минометном обстреле Суджанского района Курской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль войск Росгвардии
Автомобиль войск Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«
"Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.
В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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