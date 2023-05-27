https://ria.ru/20230527/obstrely-1874530515.html

При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель

При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель - РИА Новости, 27.05.2023

При обстреле ВСУ Суджанского района Курской области погиб строитель

Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:38

2023-05-27T13:38

2023-05-27T16:09

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов Суджанский район Курской области, погиб один человек, сообщил глава региона Роман Старовойт."Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы", — написал он в Telegram-канале.Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Он также добавил, что других пострадавших и разрушений нет.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, который регулярно подвергается атакам со стороны Украины.В регионе до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230527/korabl-1874488620.html

курская область

суджанский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курская область, суджанский район, роман старовойт, вооруженные силы украины