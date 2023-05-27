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Киев обстреливает Запорожскую область британскими ракетами, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/obstrely-1874495184.html
Киев обстреливает Запорожскую область британскими ракетами, заявил Балицкий
Киев обстреливает Запорожскую область британскими ракетами, заявил Балицкий - РИА Новости, 27.05.2023
Киев обстреливает Запорожскую область британскими ракетами, заявил Балицкий
Украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области британские ракеты, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:45
2023-05-27T08:45
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
киев
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области британские ракеты, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий. "Они (украинские войска – ред.), к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами", - сказал Балицкий. По его словам, противник бьет куда попало, но иногда попадает и по объектам критической инфраструктуры. "Тратят ракеты не считаясь", - подчеркнул врио губернатора региона. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230526/obstrel-1874415929.html
https://ria.ru/20230527/zaes-1874478757.html
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запорожская область, евгений балицкий, киев, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Киев, Россия, Происшествия
Киев обстреливает Запорожскую область британскими ракетами, заявил Балицкий

Врио главы Запорожской области Балицкий: Киев обстреливает регион британскими ракетами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости
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Последствия обстрела ВСУ Васильевки в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска применяют для обстрелов тыловых районов Запорожской области британские ракеты, сообщил РИА Новости врио главы региона Евгений Балицкий.
"Они (украинские войска – ред.), к сожалению, обстреливают наши глубокие тылы, в том числе поставленными им британскими ракетами", - сказал Балицкий.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
26 мая, 17:06
По его словам, противник бьет куда попало, но иногда попадает и по объектам критической инфраструктуры.
"Тратят ракеты не считаясь", - подчеркнул врио губернатора региона.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Вчера, 00:59
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийКиевРоссияПроисшествия
 
 
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