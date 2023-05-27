https://ria.ru/20230527/obstrel-1874597713.html

При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир

При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир - РИА Новости, 27.05.2023

При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир

Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T23:55

2023-05-27T23:55

2023-05-27T23:55

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в субботу губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа. Один человек погиб, трое пострадали, среди них двое подростков 15 и 17 лет. "Самый тяжелый день для округа. Только сам город был пять раз под обстрелом... По разрушениям. То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Также, по словам губернатора, есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часа ночи все восстановят. Кроме того, Гладков сообщил, что дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта региона проработать вопрос с перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом.

https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html

белгородская область

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины