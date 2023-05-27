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При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874597713.html
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир - РИА Новости, 27.05.2023
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир
Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:55
2023-05-27T23:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в субботу губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа. Один человек погиб, трое пострадали, среди них двое подростков 15 и 17 лет. &quot;Самый тяжелый день для округа. Только сам город был пять раз под обстрелом... По разрушениям. То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях&quot;, - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Также, по словам губернатора, есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часа ночи все восстановят. Кроме того, Гладков сообщил, что дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта региона проработать вопрос с перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир

При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир и шесть частных домовладений

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее в субботу губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа. Один человек погиб, трое пострадали, среди них двое подростков 15 и 17 лет.
«

"Самый тяжелый день для округа. Только сам город был пять раз под обстрелом... По разрушениям. То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Также, по словам губернатора, есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часа ночи все восстановят.
Кроме того, Гладков сообщил, что дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта региона проработать вопрос с перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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