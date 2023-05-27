https://ria.ru/20230527/obstrel-1874597713.html
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир - РИА Новости, 27.05.2023
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир
Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:55
2023-05-27T23:55
2023-05-27T23:55
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 мая – РИА Новости. Семьдесят квартир, шесть частных домовладений, два предприятия и три коммерческих объекта повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее в субботу губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа. Один человек погиб, трое пострадали, среди них двое подростков 15 и 17 лет. "Самый тяжелый день для округа. Только сам город был пять раз под обстрелом... По разрушениям. То, что успели обойти вместе с главой округа и зафиксировали сотрудники администрации: в 11 многоквартирных домах в 70 квартирах есть повреждения - выбиты стекла в окнах и балконах, посечены фасады зданий, также разрушения зафиксированы в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и 12 автомобилях", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Он уточнил, что подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Также, по словам губернатора, есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часа ночи все восстановят. Кроме того, Гладков сообщил, что дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта региона проработать вопрос с перевозчиками об организации объездных маршрутов общественного транспорта, проходящих через Шебекино транзитом.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир
При обстреле Шебекинского округа повреждено 70 квартир и шесть частных домовладений