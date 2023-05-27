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В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 27.05.2023 (обновлено: 18:46 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874559066.html
В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина
В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.05.2023
В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина
При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:28
2023-05-27T18:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
украина
вооруженные силы украины
происшествия
шебекинский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице&quot;, — написал Гладков.По его словам, среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь и перевезут в детскую областную больницу.Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы врачи ЦРБ обработали раны, госпитализация ему не потребовалась.Сегодня губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа.Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне один человек пострадал при ударе ВСУ по Шебекино. Также массированному обстрелу подвергся Грайворонский округ. Кроме того, за эту недели украинские военные несколько раз атаковали Белгород и область беспилотниками.На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
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белгородская область
шебекино
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белгородская область, шебекино, украина, вооруженные силы украины, происшествия, шебекинский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Шебекинский район, Вячеслав Гладков
В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина

В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник предприятия

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
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БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков.

По его словам, среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь и перевезут в детскую областную больницу.
Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы врачи ЦРБ обработали раны, госпитализация ему не потребовалась.
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Сегодня губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне один человек пострадал при ударе ВСУ по Шебекино. Также массированному обстрелу подвергся Грайворонский округ. Кроме того, за эту недели украинские военные несколько раз атаковали Белгород и область беспилотниками.
На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекинский районВячеслав Гладков
 
 
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