В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина

В Белгородской области в результате обстрела погиб охранник предприятия
"Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков.
"Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков.
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