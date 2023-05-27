https://ria.ru/20230527/obstrel-1874559066.html

В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина

В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 27.05.2023

В Шебекинском округе при обстреле погиб мужчина

При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:28

2023-05-27T17:28

2023-05-27T18:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вооруженные силы украины

происшествия

шебекинский район

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_59e256bac356e1cf4d647c5c85589319.jpg

БЕЛГОРОД, 27 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице", — написал Гладков.По его словам, среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь и перевезут в детскую областную больницу.Еще одному мужчине с рассечениями кожи головы врачи ЦРБ обработали раны, госпитализация ему не потребовалась.Сегодня губернатор сообщал об обстрелах Шебекинского округа.Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. Накануне один человек пострадал при ударе ВСУ по Шебекино. Также массированному обстрелу подвергся Грайворонский округ. Кроме того, за эту недели украинские военные несколько раз атаковали Белгород и область беспилотниками.На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html

https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html

белгородская область

шебекино

украина

шебекинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, шебекино, украина, вооруженные силы украины, происшествия, шебекинский район, вячеслав гладков