https://ria.ru/20230527/obstrel-1874553390.html
ВСУ обстреляли населенный пункт Володарское
ВСУ обстреляли населенный пункт Володарское - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ обстреляли населенный пункт Володарское
Украинские войска обстреляли тремя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Володарское, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T16:50
2023-05-27T16:50
2023-05-27T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли тремя ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Володарское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 - населенный пункт Катериновка – населенный пункт Володарское: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. Представительство также сообщало, что украинские войска обстреляли в 09.20 населенный пункт Володарское, выпустив четыре ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли населенный пункт Володарское
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Володарскому три ракеты из РСЗО