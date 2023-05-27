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ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874540516.html
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области
Украинские войска обстреляли частный сектор города Пологи Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:15
2023-05-27T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли частный сектор города Пологи Запорожской области, сообщают оперативные службы региона. "Под удар попали дома мирных жителей, расположенные по улицам Новая, Свободы, Магистральная. Строения получили значительные повреждения. Предположительно, артобстрел вёлся из гаубицы американского производства М777", - говорится в экстренном сообщении. Удар зафиксирован около 10 утра по местному времени. По предварительной информации жертв нет.
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области

ВСУ обстреляли частный сектор города Пологи Запорожской области, информации о жертвах нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Пологи в Запорожской области
Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Последствия обстрела города Пологи в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли частный сектор города Пологи Запорожской области, сообщают оперативные службы региона.
«
"Под удар попали дома мирных жителей, расположенные по улицам Новая, Свободы, Магистральная. Строения получили значительные повреждения. Предположительно, артобстрел вёлся из гаубицы американского производства М777", - говорится в экстренном сообщении.
Удар зафиксирован около 10 утра по местному времени. По предварительной информации жертв нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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