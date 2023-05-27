https://ria.ru/20230527/obstrel-1874476912.html

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.05.2023

Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:15

2023-05-27T00:15

2023-05-27T00:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На мариупольском направлении - один обстрел дальнобойными ракетами", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 256 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей и гибели женщины в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/shebekino-1874472486.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина