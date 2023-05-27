https://ria.ru/20230527/obstrel-1874476912.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:15
2023-05-27T00:15
2023-05-27T00:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_0:319:2904:1953_1920x0_80_0_0_5802ea91c9b42bccffa3a5c986f2c63f.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 256 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На мариупольском направлении - один обстрел дальнобойными ракетами", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Уточняется, что противник выпустил 256 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Благодатное и Мариуполь. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей и гибели женщины в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 46 обстрелов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/shebekino-1874472486.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874298472_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6671764104f8d01a9c3b8cc711e0e45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 256 боеприпасов