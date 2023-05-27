https://ria.ru/20230527/nagrada-1874516442.html
Военных, уничтоживших катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили
Военных, уничтоживших катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили - РИА Новости, 27.05.2023
Военных, уничтоживших катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили
Члены экипажа российского разведывательного корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:52
2023-05-27T11:52
2023-05-27T12:00
безопасность
россия
иван хурс
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Члены экипажа российского разведывательного корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили в субботу в Минобороны России."Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам", - сообщили в ведомстве.В частности, награждены старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, которые несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова."Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля капитана 3 ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ на безопасной дистанции", - напомнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230526/terakt-1874290116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, иван хурс
Безопасность, Россия, Иван Хурс
Военных, уничтоживших катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили
Военных, уничтоживших беспилотные катера, атаковавшие "Иван Хурс", наградили
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Члены экипажа российского разведывательного корабля "Иван Хурс", уничтожившие украинские морские дроны, представлены к боевым государственным наградам, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Военнослужащие Черноморского флота, уничтожившие беспилотные катера, участвовавшие в террористической атаке на разведывательный корабль (СРЗК) "Иван Хурс" представлены к боевым государственным наградам", - сообщили в ведомстве.
В частности, награждены старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, которые несли вахту по наблюдению за надводной обстановкой в районе выполнения задачи. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, военнослужащие представлены к орденам "За морские заслуги" и медалям Ушакова.
"Военнослужащие своевременно обнаружили быстроходные цели, приближающиеся к российскому кораблю, и по команде командира корабля капитана 3 ранга Игоря Тарана огнем из штатного вооружения уничтожили беспилотные катера ВСУ
на безопасной дистанции", - напомнили в Минобороны.
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