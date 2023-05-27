https://ria.ru/20230527/murmansk-1874575634.html
Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона
Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона - РИА Новости, 27.05.2023
Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона
Важнейшими конкурентными преимуществами Мурманской области, которая в эти выходные отмечает свое 85-летие, являются квалифицированные кадры и созидательная... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:43
2023-05-27T19:43
2023-05-27T19:43
общество
мурманская область
владимир путин
андрей чибис
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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Важнейшими конкурентными преимуществами Мурманской области, которая в эти выходные отмечает свое 85-летие, являются квалифицированные кадры и созидательная энергия людей, отметил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей региона. Поздравление президента зачитал в субботу в Мурманске на торжественном вечере, посвященном 85-летию субъекта, губернатор области Андрей Чибис, разместив соответствующее видео в своем Telegram-канале. В своем поздравлении Путин отметил, что история Кольского Заполярья создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми. "Мурманская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых - квалифицированные кадры и созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов - повышение качества жизни, благоустройство городов и поселков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ", - подчеркнул глава государства. Среди приоритетов региона он также выделил укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути. Путин выразил уверенность, что жители региона будут беречь и преумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями земляков, своей целеустремленностью содействовать решению многих ответственных задач на благо Мурманской области и всей России.
https://ria.ru/20221208/murmansk-1837336543.html
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общество, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, мурманск
Общество, Мурманская область, Владимир Путин, Андрей Чибис, Мурманск
Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона
Путин назвал квалифицированные кадры и энергию жителей преимуществами Мурманской области