https://ria.ru/20230527/murmansk-1874575634.html

Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона

Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона - РИА Новости, 27.05.2023

Путин поздравил жителей Мурманской области с 85-летием региона

Важнейшими конкурентными преимуществами Мурманской области, которая в эти выходные отмечает свое 85-летие, являются квалифицированные кадры и созидательная... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:43

2023-05-27T19:43

2023-05-27T19:43

общество

мурманская область

владимир путин

андрей чибис

мурманск

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МУРМАНСК, 27 мая – РИА Новости. Важнейшими конкурентными преимуществами Мурманской области, которая в эти выходные отмечает свое 85-летие, являются квалифицированные кадры и созидательная энергия людей, отметил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей региона. Поздравление президента зачитал в субботу в Мурманске на торжественном вечере, посвященном 85-летию субъекта, губернатор области Андрей Чибис, разместив соответствующее видео в своем Telegram-канале. В своем поздравлении Путин отметил, что история Кольского Заполярья создавалась смелыми, решительными, талантливыми людьми. "Мурманская область обладает серьезными конкурентными преимуществами, важнейшие из которых - квалифицированные кадры и созидательная энергия людей. Сегодня среди ваших ключевых приоритетов - повышение качества жизни, благоустройство городов и поселков, совершенствование социальной сферы и ЖКХ", - подчеркнул глава государства. Среди приоритетов региона он также выделил укрепление таких отраслей, как энергетика, строительный комплекс, туризм, рыболовство, эффективное освоение природных ресурсов, реализация стратегических программ развития Арктики, Мурманского транспортного узла и Северного морского пути. Путин выразил уверенность, что жители региона будут беречь и преумножать славные трудовые традиции, заложенные многими поколениями земляков, своей целеустремленностью содействовать решению многих ответственных задач на благо Мурманской области и всей России.

https://ria.ru/20221208/murmansk-1837336543.html

https://ria.ru/20221226/murmansk-1840803405.html

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общество, мурманская область, владимир путин, андрей чибис, мурманск