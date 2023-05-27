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Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим - РИА Новости, 27.05.2023
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01:06 27.05.2023 (обновлено: 01:59 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/most-1874479459.html
Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим
Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим - РИА Новости, 27.05.2023
Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который нужно... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T01:06
2023-05-27T01:59
россия
украина
киев
кирилл буданов
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который нужно было "перерезать"."В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись., - заявил Малюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, отвечая на вопрос, имеет ли Украина отношение к теракту на Крымском мосту. При этом глава СБУ отказался уточнять, о каких конкретно "мерах" идет речь.При этом ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее отрицал, что за атаками на Крымский мост и российские военные аэродромы стоят украинские спецслужбы. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://ria.ru/20230519/most-1872795580.html
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россия, украина, киев, кирилл буданов, владимир путин, служба безопасности украины, фсб
Россия, Украина, Киев, Кирилл Буданов, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, ФСБ
Глава СБУ заявил, что подрыв Крымского моста был необходим

Глава СБУ Малюк косвенно признал причастность Киева к взрыву на Крымском мосту в 2022 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВосстановительные работы на железнодорожной части Крымского моста
Восстановительные работы на железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на железнодорожной части Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который нужно было "перерезать".
"В соответствии с нормами нашего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись., - заявил Малюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, отвечая на вопрос, имеет ли Украина отношение к теракту на Крымском мосту.
При этом глава СБУ отказался уточнять, о каких конкретно "мерах" идет речь.
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При этом ранее начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее отрицал, что за атаками на Крымский мост и российские военные аэродромы стоят украинские спецслужбы. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск.
На Крымском мосту рано утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
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