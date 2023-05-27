https://ria.ru/20230527/moldaviya-1874532480.html
Съезд депутатов Гагаузии потребовал закрепить статус автономии
Съезд депутатов Гагаузии потребовал закрепить статус автономии - РИА Новости, 27.05.2023
Съезд депутатов Гагаузии потребовал закрепить статус автономии
Участники Съезда депутатов и представительных органов власти всех уровней Гагаузской автономии приняли резолюцию, которая требует от президента, парламента и... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:03
2023-05-27T14:03
2023-05-27T20:33
в мире
гагаузия
молдавия
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Участники Съезда депутатов и представительных органов власти всех уровней Гагаузской автономии приняли резолюцию, которая требует от президента, парламента и правительства Молдавии в закрепить статус автономии в конституции Молдавии. Ранее пресс-служба Народного собрания Гагаузии (НСГ - местный парламент) сообщала, что повестка дня предполагает обсуждение темы игнорирования властями Молдавии своих обязательств по гарантиям полной и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом "Об особом правовом статусе Гагаузии". "Придать Закону об особом правовом статусе Гагаузии конституционный статус... Привести законодательство Республики Молдова в соответствии со статусом Гагаузии и прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных Законом об особом правовом статусе Гагаузии", - говорится в первых двух пунктах резолюции. Исходя из документа, в течение трех месяцев центральные власти Молдавии должны восстановить на территории Гагаузии деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и других деконцентрированных служб и органов, а также госпредприятий. "Законодательно закрепить и обеспечить гарантированную квоту Гагаузии в парламенте страны, центральных органах исполнительной власти, судебных и правоохранительных органах с соблюдением принципа пропорциональности численности население. Восстановить статус Прокурора Гагаузии, как члена Высшего совета прокуроров Республики Молдова", - отмечено в резолюции. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230527/gagauziya-1874522757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гагаузия, молдавия, таможенный союз, россия
В мире, Гагаузия, Молдавия, Таможенный союз, Россия
Съезд депутатов Гагаузии потребовал закрепить статус автономии
Съезд депутатов Гагаузии требует закрепить статус автономии в конституции Молдавии
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Участники Съезда депутатов и представительных органов власти всех уровней Гагаузской автономии приняли резолюцию, которая требует от президента, парламента и правительства Молдавии в закрепить статус автономии в конституции Молдавии.
Ранее пресс-служба Народного собрания Гагаузии (НСГ - местный парламент) сообщала, что повестка дня предполагает обсуждение темы игнорирования властями Молдавии своих обязательств по гарантиям полной и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом "Об особом правовом статусе Гагаузии".
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"Придать Закону об особом правовом статусе Гагаузии конституционный статус... Привести законодательство Республики Молдова в соответствии со статусом Гагаузии и прекратить незаконную практику центральных властей по блокированию реализации автономией полномочий, установленных Законом об особом правовом статусе Гагаузии", - говорится в первых двух пунктах резолюции.
Исходя из документа, в течение трех месяцев центральные власти Молдавии должны восстановить на территории Гагаузии деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и других деконцентрированных служб и органов, а также госпредприятий.
"Законодательно закрепить и обеспечить гарантированную квоту Гагаузии в парламенте страны, центральных органах исполнительной власти, судебных и правоохранительных органах с соблюдением принципа пропорциональности численности население. Восстановить статус Прокурора Гагаузии, как члена Высшего совета прокуроров Республики Молдова", - отмечено в резолюции.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как официальный Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
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