https://ria.ru/20230527/miting-1874595004.html

В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек

В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек - РИА Новости, 27.05.2023

В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек

Десятки тысяч протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T23:13

2023-05-27T23:13

2023-05-27T23:16

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

моше яалон

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы проходят уже 21-ю неделю подряд за исключением лишь позапрошлых выходных, когда шествия были отменены в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа и рекомендациями службы тыла не организовывать собрания в связи с угрозой ракетных обстрелов. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам организаторов, в общей сложности в сегодняшних акциях поучаствовали порядка 230 тысяч человек. Протест в Тель-Авиве собрал, по различным оценкам, около 80 тысяч активистов. Газета Times of Israel отмечает, что в последние недели явка на протестные акции в Тель-Авиве упала в несколько раз по сравнению с предыдущими митингами, которые сопровождались столкновениями с полицией и применением средств разгона демонстраций. Очередная акция протеста состоялась через несколько дней после одобрения парламентом Израиля (кнессетом) государственного бюджета на 2023-2024 годы, что, как ожидается, обеспечит стабильность внутри правящей коалиции во главе с Нетаньяху на ближайшие 18 месяцев. После одобрения бюджета премьер также заявил, что спорная судебная реформа, ранее замороженная с целью поиска компромисса с оппонентами, вернется в повестку израильской политической действительности. Ключевым спикером, выступившим в эту субботу перед демонстрантами в центре Тель-Авива, стал бывший министр обороны и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон, который раскритиковал принятый парламентом бюджет и пообещал, что Израиль останется демократическим государством. "Мы находимся в разгаре беспрецедентно важной кампании. Мы здесь, чтобы напомнить людям, которые, возможно, забыли, что природа Израиля, как еврейского и демократического государства, подвергается нападению. Мы здесь, потому что не готовы отказаться от демократии ... Бюджет, одобренный правительством, является бюджетом диктаторского режима … При демократии бюджет учитывает всю страну, при диктатуре в бюджете учтены интересы лишь тех, кто близок к правящей партии. Мы гарантируем, что Израиль останется демократией", - заявил Яалон перед многотысячной толпой демонстрантов. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи, однако акция прошла без происшествий. В толпе были замечены многочисленные активисты с флагами и символикой ЛГБТ-сообщества, а также баннерами в поддержку палестинцев. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности продолжающихся переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.

https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, моше яалон, протесты против судебной реформы в израиле