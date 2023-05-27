https://ria.ru/20230527/miting-1874595004.html
В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек
В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек - РИА Новости, 27.05.2023
В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек
Десятки тысяч протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T23:13
2023-05-27T23:13
2023-05-27T23:16
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
моше яалон
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860899315_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_33866d990ff1dbcedcaf2808d202c378.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы проходят уже 21-ю неделю подряд за исключением лишь позапрошлых выходных, когда шествия были отменены в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа и рекомендациями службы тыла не организовывать собрания в связи с угрозой ракетных обстрелов. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам организаторов, в общей сложности в сегодняшних акциях поучаствовали порядка 230 тысяч человек. Протест в Тель-Авиве собрал, по различным оценкам, около 80 тысяч активистов. Газета Times of Israel отмечает, что в последние недели явка на протестные акции в Тель-Авиве упала в несколько раз по сравнению с предыдущими митингами, которые сопровождались столкновениями с полицией и применением средств разгона демонстраций. Очередная акция протеста состоялась через несколько дней после одобрения парламентом Израиля (кнессетом) государственного бюджета на 2023-2024 годы, что, как ожидается, обеспечит стабильность внутри правящей коалиции во главе с Нетаньяху на ближайшие 18 месяцев. После одобрения бюджета премьер также заявил, что спорная судебная реформа, ранее замороженная с целью поиска компромисса с оппонентами, вернется в повестку израильской политической действительности. Ключевым спикером, выступившим в эту субботу перед демонстрантами в центре Тель-Авива, стал бывший министр обороны и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон, который раскритиковал принятый парламентом бюджет и пообещал, что Израиль останется демократическим государством. "Мы находимся в разгаре беспрецедентно важной кампании. Мы здесь, чтобы напомнить людям, которые, возможно, забыли, что природа Израиля, как еврейского и демократического государства, подвергается нападению. Мы здесь, потому что не готовы отказаться от демократии ... Бюджет, одобренный правительством, является бюджетом диктаторского режима … При демократии бюджет учитывает всю страну, при диктатуре в бюджете учтены интересы лишь тех, кто близок к правящей партии. Мы гарантируем, что Израиль останется демократией", - заявил Яалон перед многотысячной толпой демонстрантов. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи, однако акция прошла без происшествий. В толпе были замечены многочисленные активисты с флагами и символикой ЛГБТ-сообщества, а также баннерами в поддержку палестинцев. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов. Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы. В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности продолжающихся переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.
https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860899315_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4961e9a9762f323bd23b625334ad5244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, моше яалон, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Моше Яалон, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве на митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч человек
В Тель-Авиве на очередной митинг против судебной реформы пришли десятки тысяч активистов
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в субботу вечером в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости.
Массовые протесты в Израиле
против судебной реформы проходят уже 21-ю неделю подряд за исключением лишь позапрошлых выходных, когда шествия были отменены в связи с военной операцией Израиля в секторе Газа и рекомендациями службы тыла не организовывать собрания в связи с угрозой ракетных обстрелов. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города.
По оценкам организаторов, в общей сложности в сегодняшних акциях поучаствовали порядка 230 тысяч человек. Протест в Тель-Авиве собрал, по различным оценкам, около 80 тысяч активистов. Газета Times of Israel отмечает, что в последние недели явка на протестные акции в Тель-Авиве упала в несколько раз по сравнению с предыдущими митингами, которые сопровождались столкновениями с полицией и применением средств разгона демонстраций.
Очередная акция протеста состоялась через несколько дней после одобрения парламентом Израиля (кнессетом) государственного бюджета на 2023-2024 годы, что, как ожидается, обеспечит стабильность внутри правящей коалиции во главе с Нетаньяху на ближайшие 18 месяцев. После одобрения бюджета премьер также заявил, что спорная судебная реформа, ранее замороженная с целью поиска компромисса с оппонентами, вернется в повестку израильской политической действительности.
Ключевым спикером, выступившим в эту субботу перед демонстрантами в центре Тель-Авива, стал бывший министр обороны и начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон
, который раскритиковал принятый парламентом бюджет и пообещал, что Израиль останется демократическим государством.
"Мы находимся в разгаре беспрецедентно важной кампании. Мы здесь, чтобы напомнить людям, которые, возможно, забыли, что природа Израиля, как еврейского и демократического государства, подвергается нападению. Мы здесь, потому что не готовы отказаться от демократии ... Бюджет, одобренный правительством, является бюджетом диктаторского режима … При демократии бюджет учитывает всю страну, при диктатуре в бюджете учтены интересы лишь тех, кто близок к правящей партии. Мы гарантируем, что Израиль останется демократией", - заявил Яалон перед многотысячной толпой демонстрантов.
СМИ: Нетаньяху запретил сыну вести соцсети после заморозки судебной реформы
Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи, однако акция прошла без происшествий. В толпе были замечены многочисленные активисты с флагами и символикой ЛГБТ-сообщества, а также баннерами в поддержку палестинцев.
Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" верховного суда парламенту, как это воспринимают противники реформы.
В конце марта Нетаньяху объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе на месяц до летней сессии кнессета, чтобы провести переговоры и достичь компромисса с оппонентами. Подробности продолжающихся переговоров между представителями правящей коалиции и оппонентами реформы не разглашаются.
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты