https://ria.ru/20230527/metro-1874476770.html

В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро

В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро - РИА Новости, 27.05.2023

В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро

Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:13

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ремонтные работы будут проходить на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". "Савеловская" и "Боровицкая" станут временно конечными. Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар". Рекомендуется объезжать закрытые участки через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1. Уточняется, что для ремонта специально выбрано время, когда пассажиропоток в метро снижен.

https://realty.ria.ru/20230525/metro-1874093371.html

https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html

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