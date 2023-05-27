https://ria.ru/20230527/metro-1874476770.html
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро - РИА Новости, 27.05.2023
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро
Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:13
2023-05-27T00:13
2023-05-27T00:13
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ремонтные работы будут проходить на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". "Савеловская" и "Боровицкая" станут временно конечными. Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар". Рекомендуется объезжать закрытые участки через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1. Уточняется, что для ремонта специально выбрано время, когда пассажиропоток в метро снижен.
https://realty.ria.ru/20230525/metro-1874093371.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро
Центральный участок серой ветки московского метро закроют 27 и 28 мая для ремонта
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили
в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ремонтные работы будут проходить на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". "Савеловская" и "Боровицкая" станут временно конечными.
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Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар".
Рекомендуется объезжать закрытые участки через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1.
Уточняется, что для ремонта специально выбрано время, когда пассажиропоток в метро снижен.
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве