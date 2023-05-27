Рейтинг@Mail.ru
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/metro-1874476770.html
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро - РИА Новости, 27.05.2023
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро
Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:13
2023-05-27T00:13
москва
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d842f56b63886feb7c2368c49181055f.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ремонтные работы будут проходить на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". "Савеловская" и "Боровицкая" станут временно конечными. Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар". Рекомендуется объезжать закрытые участки через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1. Уточняется, что для ремонта специально выбрано время, когда пассажиропоток в метро снижен.
https://realty.ria.ru/20230525/metro-1874093371.html
https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_07cae6877c4204e6c998f267097ec645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В Москве временно закроют центральный участок серой ветки метро

Центральный участок серой ветки московского метро закроют 27 и 28 мая для ремонта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" будет закрыт 27 и 28 мая для ремонта, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ремонтные работы будут проходить на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". "Савеловская" и "Боровицкая" станут временно конечными.
Строительная площадка станции метро - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Москве 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году одновременно
25 мая, 14:15
Кроме того, с 20 мая по 9 июня закрыты входы и выходы со станций "Чеховская" и "Цветной бульвар".
Рекомендуется объезжать закрытые участки через Сокольническую, Замоскворецкую, Кольцевую, Люблинско-Дмитровскую линии метро, а также через БКЛ и МЦД-1.
Уточняется, что для ремонта специально выбрано время, когда пассажиропоток в метро снижен.
Проект станции метро Лианозово
Работы по благоустройству начались возле станции метро "Лианозово" в Москве
22 мая, 09:15
 
МоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала