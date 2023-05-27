https://ria.ru/20230527/mestorozhdeniya-1874497506.html

Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти

Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти - РИА Новости, 27.05.2023

Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти

Экваториальная Гвинея приглашает компании из России участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, страна заинтересована в подготовке персонала, заявил в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:18

2023-05-27T09:18

2023-05-27T10:02

экономика

россия

малабо

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея приглашает компании из России участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, страна заинтересована в подготовке персонала, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба."Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ. Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото. У нас есть полезные ископаемые, но нет пока интереса (со стороны России - ред.)", - сказал Ндонг Айекаба.Он отметил, что страна "очень заинтересована в обучении и подготовке персонала в различных секторах"."У нас есть природные ресурсы, но нам нужен огромный опыт наших партнеров для обучения наших кадров", - подчеркнул дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, малабо, москва