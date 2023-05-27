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Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти - РИА Новости, 27.05.2023
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09:18 27.05.2023 (обновлено: 10:02 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/mestorozhdeniya-1874497506.html
Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти
Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти - РИА Новости, 27.05.2023
Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти
Экваториальная Гвинея приглашает компании из России участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, страна заинтересована в подготовке персонала, заявил в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:18
2023-05-27T10:02
экономика
россия
малабо
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея приглашает компании из России участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, страна заинтересована в подготовке персонала, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба."Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ. Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото. У нас есть полезные ископаемые, но нет пока интереса (со стороны России - ред.)", - сказал Ндонг Айекаба.Он отметил, что страна "очень заинтересована в обучении и подготовке персонала в различных секторах"."У нас есть природные ресурсы, но нам нужен огромный опыт наших партнеров для обучения наших кадров", - подчеркнул дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, малабо, москва
Экономика, Россия, Малабо, Москва
Малабо приглашает Москву участвовать в разработке месторождений нефти

Посол: Малабо приглашает Москву участвовать в разработке нефтегазовых месторождений

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экваториальная Гвинея приглашает компании из России участвовать в разработке нефтегазовых месторождений, страна заинтересована в подготовке персонала, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Мы уже давно приглашали Россию. У нас большая часть территории страны относится к морской, нежели сухопутной. На одной третьей части работают американцы, но остальные свободны. Россия знает, что у нас есть нефть, газ. Мы находимся с Россией в одной организации по экспорту газа, но нужны бизнесмены, которые хотят разведывать наши нефть или золото. У нас есть полезные ископаемые, но нет пока интереса (со стороны России - ред.)", - сказал Ндонг Айекаба.
Он отметил, что страна "очень заинтересована в обучении и подготовке персонала в различных секторах".
"У нас есть природные ресурсы, но нам нужен огромный опыт наших партнеров для обучения наших кадров", - подчеркнул дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
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