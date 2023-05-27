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СМИ: в США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал - РИА Новости, 27.05.2023
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00:32 27.05.2023 (обновлено: 02:26 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html
СМИ: в США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал
СМИ: в США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал - РИА Новости, 27.05.2023
СМИ: в США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал
В американском штате Коннектикут черный медведь ворвался на склад кондитерской, напугав работников предприятия, после чего съел 60 капкейков и сбежал, передает... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T00:32
2023-05-27T02:26
коннектикут
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Коннектикут черный медведь ворвался на склад кондитерской, напугав работников предприятия, после чего съел 60 капкейков и сбежал, передает агентство Associated Press. Инцидент произошел в городке Эйвон, когда на складе велись погрузочные работы для последующей доставки кондитерских изделий."Голодный черный медведь ворвался на склад кондитерской в штате Коннектикут, напугал нескольких работников и съел 60 капкейков, прежде чем сбежать прочь", - говорится в публикации.Спустя некоторое время работникам удалось спугнуть животное звуками автомобильного гудка. В результате инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20230425/altay-1867699233.html
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коннектикут, в мире
Коннектикут, В мире
СМИ: в США медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал

AP: в штате Коннектикут черный медведь ворвался в кондитерскую, съел 60 капкейков и сбежал

© AP Photo / Gerald HerbertЧерный медведь на дереве в Луизиане, США
Черный медведь на дереве в Луизиане, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Черный медведь на дереве в Луизиане, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Коннектикут черный медведь ворвался на склад кондитерской, напугав работников предприятия, после чего съел 60 капкейков и сбежал, передает агентство Associated Press.
Инцидент произошел в городке Эйвон, когда на складе велись погрузочные работы для последующей доставки кондитерских изделий.
«
"Голодный черный медведь ворвался на склад кондитерской в штате Коннектикут, напугал нескольких работников и съел 60 капкейков, прежде чем сбежать прочь", - говорится в публикации.
Спустя некоторое время работникам удалось спугнуть животное звуками автомобильного гудка. В результате инцидента никто не пострадал.
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