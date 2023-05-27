https://ria.ru/20230527/lovushka-1874573003.html

"Это катастрофа". В США рассказали о страшной ловушке Путина для Зеленского

"Это катастрофа". В США рассказали о страшной ловушке Путина для Зеленского - РИА Новости, 27.05.2023

"Это катастрофа". В США рассказали о страшной ловушке Путина для Зеленского

Артемовск стал величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:17

2023-05-27T19:17

2023-05-27T19:17

политика

украина

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

киев

сталинград

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Артемовск стал величайшей ловушкой в истории, в которой российский главнокомандующий Владимир Путин похоронил ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Бахмут стал, возможно, самой успешной западней, когда-либо созданной в военной истории. В итоге россияне превратили его в кладбище для украинской армии. Как минимум 50 тысяч военных ВСУ погибли и многие получили ранения. Это не что иное, как полная катастрофа", — сказал офицер.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был одержим Артемовском так же сильно, как Адольф Гитлер захватом Сталинграда. Он назвал цену, которую Киев заплатил за попытку удержать населенный пункт, ужасающей.Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении россиянами Артемовска — ключевого оборонительного узла ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874546823.html

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киев

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политика, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, киев, сталинград