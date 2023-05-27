https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874501023.html

Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос

Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос - РИА Новости, 27.05.2023

Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос

Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на президентских выборах с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:52

2023-05-27T09:52

2023-05-27T09:52

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 27 мая – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на президентских выборах с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из результатов опроса центра ORC. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинций, погрешность составила 2,4%. "46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу - 48,1%", - сообщил центр. Еще 5,2% не определились с выбором. В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана – 49,2%. Центр после публикации опроса сообщил, что его сайт подвергся атаке ботами. Стоит отметить, что прогноз центра перед первым туром не оправдался: в финальном опросе центра перед первым туром выборов 51,7% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 44,2%.

https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874499169.html

https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции