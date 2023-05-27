https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874501023.html
Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос
Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос - РИА Новости, 27.05.2023
Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос
Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на президентских выборах с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана,... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:52
2023-05-27T09:52
2023-05-27T09:52
в мире
турция
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 27 мая – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на президентских выборах с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из результатов опроса центра ORC. Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинций, погрешность составила 2,4%. "46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу - 48,1%", - сообщил центр. Еще 5,2% не определились с выбором. В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана – 49,2%. Центр после публикации опроса сообщил, что его сайт подвергся атаке ботами. Стоит отметить, что прогноз центра перед первым туром не оправдался: в финальном опросе центра перед первым туром выборов 51,7% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 44,2%.
https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874499169.html
https://ria.ru/20230525/erdogan-1874221857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Кылычдароглу может победить на выборах президента Турции, показал опрос
ORC: Кылычдароглу может победить с минимальным отрывом на выборах президента Турции
СТАМБУЛ, 27 мая – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу может победить на президентских выборах с минимальным отрывом от действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из результатов опроса центра ORC.
Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
В исследовании, проведенном 24-25 мая, приняли участие 3950 человек в 28 из 81 провинций, погрешность составила 2,4%.
"46,7% ответили, что готовы проголосовать за Эрдогана, за Кылычдароглу - 48,1%", - сообщил центр. Еще 5,2% не определились с выбором.
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В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,8%, Эрдогана – 49,2%.
Центр после публикации опроса сообщил, что его сайт подвергся атаке ботами.
Стоит отметить, что прогноз центра перед первым туром не оправдался: в финальном опросе центра перед первым туром выборов 51,7% опрошенных поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана – 44,2%.
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