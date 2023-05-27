https://ria.ru/20230527/kylychdaroglu-1874499169.html

Оппозиция Турции рассказала, как Кылычдароглу может выиграть выборы

Оппозиция Турции рассказала, как Кылычдароглу может выиграть выборы - РИА Новости, 27.05.2023

Оппозиция Турции рассказала, как Кылычдароглу может выиграть выборы

Сторонники единого кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу рассчитывают на решающую роль тех избирателей, которые проголосуют за него в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:35

2023-05-27T09:35

2023-05-27T09:35

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Сторонники единого кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу рассчитывают на решающую роль тех избирателей, которые проголосуют за него в качестве протестной меры, заявил РИА Новости советник кандидата и депутат от возглавляемой им Народно-республиканской партии (CHP) Эрдоган Топрак. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кылычдароглу - 44,88%. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. "У поддержавшего Эрдогана экс-кандидата Синана Огана нет "своих" избирателей - за него голосовали сторонники протестного голосования. Мы уверены, что можем получить часть голосов, отданных в первом туре за его коалицию Ata. Более того, думаю, мы сможем убедить тех, кто голосовал в качестве протеста (за Огана - ред.), и получим все протестные голоса", - заявил Топрак. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Оган, получивший в первом туре более 5% голосов, заявил ранее о поддержке Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. Сам Эрдоган, комментируя поддержку Огана, заявил, что не "торговался" с ним и не обещал никаких постов взамен. В альянс Ata входила в том числе партия Zafer, однако после всеобщих выборов она заявила о фактическом распаде альянса, а ее лидер Умит Оздаг поддержал Кылычдароглу. В партии отмечали, что Оган сделал заявление от своего лица. Zafer на парламентских выборах получила 2% голосов и не прошла в законодательную палату.

https://ria.ru/20230526/vybory-1874471198.html

https://ria.ru/20230526/erdogan-1874276407.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции