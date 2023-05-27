https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html

Британский разведчик назвал истинную цель поставок F-16 Киеву

Британский разведчик назвал истинную цель поставок F-16 Киеву - РИА Новости, 27.05.2023

Британский разведчик назвал истинную цель поставок F-16 Киеву

Поставки киевскому режиму истребителей F-16 представляют собой попытки Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России, заявил бывший агент службы... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T10:49

2023-05-27T10:49

2023-05-27T10:49

в мире

киев

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великобритания

джо байден

министерство обороны украины

f-16

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Поставки киевскому режиму истребителей F-16 представляют собой попытки Запада сохранить лицо на фоне военных успехов России, заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению эксперта, саммит "Большой семерки" в японской Хиросиме прошел под лозунгом "мы не проигрываем", что и сказалось на решении президента США Джо Байдена начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16."Это абсолютное упорство в том, чтобы говорить "нет, что бы вы ни видели — Артемовск, что бы то ни было еще — мы побеждаем". Мы все застряли на этом своего рода высокомерном заблуждении, которое остальные поддерживают", — посетовал Крук.Экс-агент британской разведки пояснил, что решение по F-16 удачно совпало с просочившимися в медиа заявлениями различных союзников Зеленского о необходимости сводить кризис к переговорам с Россией."Американские источники говорят, что все закончится очень скоро, иначе невозможно будет продолжать снабжение. Сентябрь, сказали они, это предел, и затем совершенно случайно Байден дает зеленый свет F-16, что сразу отменяет сентябрьский срок, это будет продолжаться до конца года, по крайней мере", — заметил Крук.В пятницу в министерстве обороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Как сообщали в Вашингтоне, обучение украинских пилотов работе с F-16 начнется "в ближайшие недели или месяцы".

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

https://ria.ru/20230527/strakh-1874489040.html

киев

россия

великобритания

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, киев, россия, великобритания, джо байден, министерство обороны украины, f-16