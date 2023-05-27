https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874566180.html

Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики"

Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики" - РИА Новости, 27.05.2023

Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики"

Работа по ликвидации нарколабораторий по производству "синтетики" в России свидетельствует об участии Украины в этом "бизнесе", заявил глава МВД Владимир... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:23

2023-05-27T18:23

2023-05-27T18:32

украина

россия

владимир колокольцев

наркотики

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Работа по ликвидации нарколабораторий по производству "синтетики" в России свидетельствует об участии Украины в этом "бизнесе", заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". "Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, они показывают, что наши соседи, они полностью вовлечены в этот бизнес", — сказал он.По словам Колокольцева, некоторые из задержанных приехали с Украины и организовали работу в России. Он уточнил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов "синтетики". Кроме того, по словам главы МВД, удается находить "тонны" прекурсоров.

https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862170746.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир колокольцев, наркотики