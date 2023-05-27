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Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики" - РИА Новости, 27.05.2023
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18:23 27.05.2023 (обновлено: 18:32 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/kolokoltsev-1874566180.html
Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики"
Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики" - РИА Новости, 27.05.2023
Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики"
Работа по ликвидации нарколабораторий по производству "синтетики" в России свидетельствует об участии Украины в этом "бизнесе", заявил глава МВД Владимир... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:23
2023-05-27T18:32
украина
россия
владимир колокольцев
наркотики
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Работа по ликвидации нарколабораторий по производству "синтетики" в России свидетельствует об участии Украины в этом "бизнесе", заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1". &quot;Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, они показывают, что наши соседи, они полностью вовлечены в этот бизнес&quot;, — сказал он.По словам Колокольцева, некоторые из задержанных приехали с Украины и организовали работу в России. Он уточнил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов "синтетики". Кроме того, по словам главы МВД, удается находить "тонны" прекурсоров.
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украина, россия, владимир колокольцев, наркотики
Украина, Россия, Владимир Колокольцев, Наркотики
Колокольцев заявил о вовлеченности Украины в производство "синтетики"

Колокольцев о производстве синтетических наркотиков украинцами: прекурсоры изымаем тоннами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Работа по ликвидации нарколабораторий по производству "синтетики" в России свидетельствует об участии Украины в этом "бизнесе", заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".
«

"Последние наши результаты по пресечению деятельности так называемых нарколабораторий по производству синтетики, синтетических наркотиков, они показывают, что наши соседи, они полностью вовлечены в этот бизнес", — сказал он.

По словам Колокольцева, некоторые из задержанных приехали с Украины и организовали работу в России. Он уточнил, что в последний раз силовики изъяли до пятисот килограммов "синтетики". Кроме того, по словам главы МВД, удается находить "тонны" прекурсоров.
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УкраинаРоссияВладимир КолокольцевНаркотики
 
 
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