https://ria.ru/20230527/knigi-1874535824.html

В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР

В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2023

В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР

Более пяти тысяч книг отправили в Донецкую и Луганскую Народные Республики с начала специальной военной операции, в основном это художественная литература и... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T14:32

2023-05-27T14:32

2023-05-27T14:32

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луганская народная республика

россия

сочи

владимир путин

андрей некрасов

донецкая народная республика

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч книг отправили в Донецкую и Луганскую Народные Республики с начала специальной военной операции, в основном это художественная литература и учебники, рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии города. "Для школьников... собрали и отправили более пяти тысяч книг. Это школьные учебники, детские книги и художественная литература", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такое количество книг для ДНР и ЛНР сформировалось с февраля 2022 года. В акции по сбору литературы участвовали депутаты, городская администрация Сочи, подведомственные учреждения, общественники и жители курорта, отметили в ведомстве. В августе 2022 года городское УВД Сочи тоже информировало об отправке в Донецкую и Луганскую Народные Республики более чем 150 книг. Тогда для детей собрали лучшие образцы русской классической литературы, на которых выросло не одно поколение соотечественников. В состав собранной литературы вошли такие произведения, как "Конек - Горбунок" Петра Ершова, "Сын полка" Валентина Катаева, "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева, "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова и другие. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20220627/aktsiya-1798541211.html

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871498683.html

луганская народная республика

россия

сочи

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, россия, сочи, владимир путин, андрей некрасов, донецкая народная республика