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В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2023
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14:32 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/knigi-1874535824.html
В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР
В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2023
В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР
Более пяти тысяч книг отправили в Донецкую и Луганскую Народные Республики с начала специальной военной операции, в основном это художественная литература и... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:32
2023-05-27T14:32
надежные люди
общество
луганская народная республика
россия
сочи
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андрей некрасов
донецкая народная республика
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч книг отправили в Донецкую и Луганскую Народные Республики с начала специальной военной операции, в основном это художественная литература и учебники, рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии города. "Для школьников... собрали и отправили более пяти тысяч книг. Это школьные учебники, детские книги и художественная литература", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такое количество книг для ДНР и ЛНР сформировалось с февраля 2022 года. В акции по сбору литературы участвовали депутаты, городская администрация Сочи, подведомственные учреждения, общественники и жители курорта, отметили в ведомстве. В августе 2022 года городское УВД Сочи тоже информировало об отправке в Донецкую и Луганскую Народные Республики более чем 150 книг. Тогда для детей собрали лучшие образцы русской классической литературы, на которых выросло не одно поколение соотечественников. В состав собранной литературы вошли такие произведения, как "Конек - Горбунок" Петра Ершова, "Сын полка" Валентина Катаева, "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева, "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова и другие. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20220627/aktsiya-1798541211.html
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общество, луганская народная республика, россия, сочи, владимир путин, андрей некрасов, донецкая народная республика
Надежные люди, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Сочи, Владимир Путин, Андрей Некрасов, Донецкая Народная Республика
В мэрии Сочи рассказали о том, какие книги отправили в ДНР и ЛНР

Из Сочи в ДНР и ЛНР с начала спецоперации отправили более пяти тысяч книг

© iStock.com / DusanManicДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© iStock.com / DusanManic
Девушка выбирает книгу в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Более пяти тысяч книг отправили в Донецкую и Луганскую Народные Республики с начала специальной военной операции, в основном это художественная литература и учебники, рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"Для школьников... собрали и отправили более пяти тысяч книг. Это школьные учебники, детские книги и художественная литература", - сказала собеседница агентства, уточнив, что такое количество книг для ДНР и ЛНР сформировалось с февраля 2022 года.
Юный читатель - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
В России стартовала акция по сбору книг для детей из ДНР и ЛНР
27 июня 2022, 19:04
В акции по сбору литературы участвовали депутаты, городская администрация Сочи, подведомственные учреждения, общественники и жители курорта, отметили в ведомстве.
В августе 2022 года городское УВД Сочи тоже информировало об отправке в Донецкую и Луганскую Народные Республики более чем 150 книг. Тогда для детей собрали лучшие образцы русской классической литературы, на которых выросло не одно поколение соотечественников. В состав собранной литературы вошли такие произведения, как "Конек - Горбунок" Петра Ершова, "Сын полка" Валентина Катаева, "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева, "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова и другие.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР
13 мая, 13:22
 
Надежные людиОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияСочиВладимир ПутинАндрей НекрасовДонецкая Народная Республика
 
 
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