https://ria.ru/20230527/khram-1874575787.html

Храм УПЦ в Кировоградской области передали ПЦУ

Храм УПЦ в Кировоградской области передали ПЦУ - РИА Новости, 27.05.2023

Храм УПЦ в Кировоградской области передали ПЦУ

Депутаты Кропивницкого городского совета в Кировоградской области Украины, проголосовали за передачу храма Успения Пресвятой Богородицы, который ранее... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:45

2023-05-27T19:45

2023-05-27T19:45

религия

украина

кировоградская область

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутаты Кропивницкого городского совета в Кировоградской области Украины, проголосовали за передачу храма Успения Пресвятой Богородицы, который ранее использовался канонической Украинской православной церковью (УПЦ), в аренду раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Кропивницкий городской совет согласовал передачу в аренду храмового сооружения в Кропивницком, которое является коммунальной собственностью, для обеспечения проведения религиозных обрядов и церемоний на льготных условиях без проведения аукциона с арендной платой одна гривна в год на 5 лет религиозной организации "Управление Кропивницкой епархии Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на сайте горсовета. Сам храм перешел в коммунальную собственность решением депутатов горсовета от 4 мая. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230526/upts-1874438893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, кировоградская область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц