https://ria.ru/20230527/kherson-1874539296.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:03
2023-05-27T15:03
2023-05-27T15:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_bb7b66fde6dcfe8ec8d31edaa0d9dc6c.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874520208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871008535_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e63577135912f1e9275d8a276f7ae6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Несколько областей Украины частично обесточены, сообщили в Минэнерго