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ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 27.05.2023 (обновлено: 15:07 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/kherson-1874539296.html
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:03
2023-05-27T15:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
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Варвара Скокшина
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли около десяти человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерийская установка
Артиллерийская установка - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Артиллерийская установка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 10 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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