https://ria.ru/20230527/intervyu-1874477345.html

МИД Колумбии поддержал радиостанцию после интервью с Пономаревым*

МИД Колумбии поддержал радиостанцию после интервью с Пономаревым* - РИА Новости, 27.05.2023

МИД Колумбии поддержал радиостанцию после интервью с Пономаревым*

Министерство иностранных дел Колумбии заявило, что местная радиостанция W была в полном праве публиковать интервью с беглым российским депутатом из перечня... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T00:24

2023-05-27T00:24

2023-05-27T00:24

россия

белгородская область

колумбия

илья пономарев

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Колумбии заявило, что местная радиостанция W была в полном праве публиковать интервью с беглым российским депутатом из перечня террористов и экстремистов Ильей Пономаревым* (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), заявление прозвучало после ноты российского посольства в Боготе, которое упрекнуло СМИ в предоставлении площадки экстремисту. "Касательно сообщения посольства РФ в Колумбии об интервью, которое опубликовала радиостанция W, МИД сообщает: колумбийское государство защищает свободу слова, фундаментальное право, закрепленное в Политической конституции ... Следом установлена свобода СМИ и "отсутствие цензуры", - говорится в сообщении, которое распространило внешнеполитическое ведомство. Накануне российская дипмиссия в Боготе опубликовала заявление, в котором выразила свое возмущение публикацией в эфире и на сайте колумбийской радиостанции интервью с бывшим депутатом Государственной думы Ильей Пономаревым*, иноагентом, который в России включен в список террористов и экстремистов и находится в розыске по уголовной статье. Дипломаты призвали редакцию взять на себя полную ответственность за публикуемый им контент и осудить озвученные Пономаревым* экстремистские идеи в материале, в котором "экстремист хвастается" совершенным украинской диверсионно-разведывательной группой 22 и 23 мая в Белгородской области терактом. В коммюнике посольства РФ говорилось, что "необходимо провести очень четкую грань между свободой мнений и заигрыванием с идеологией терроризма". В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230518/obyski-1872544592.html

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россия, белгородская область, колумбия, илья пономарев, следственный комитет россии (ск рф), в мире