https://ria.ru/20230527/ikona-1874532029.html

Протоиерея Калинина освободили от должностей

Протоиерея Калинина освободили от должностей - РИА Новости, 28.05.2023

Протоиерея Калинина освободили от должностей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-27T13:58

2023-05-27T13:58

2023-05-28T00:43

религия

русская православная церковь

религия

москва

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых должностей, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Как уточняется, причиной стало то, что священнослужитель воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица". В РПЦ подчеркнули, что протоиерея также запретили в служении."Протоиерей Леонид Калинин Патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; Патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре", — говорится в публикации.Накануне Минкультуры сообщило, что икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя с 4 июня на две недели для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию. Затем икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.

https://ria.ru/20230526/troitsa-1874348185.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, религия, москва