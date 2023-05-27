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Протоиерея Калинина освободили от должностей - РИА Новости, 28.05.2023
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Религия
 
13:58 27.05.2023 (обновлено: 00:43 28.05.2023)
https://ria.ru/20230527/ikona-1874532029.html
Протоиерея Калинина освободили от должностей
Протоиерея Калинина освободили от должностей - РИА Новости, 28.05.2023
Протоиерея Калинина освободили от должностей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-27T13:58
2023-05-28T00:43
религия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых должностей, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Как уточняется, причиной стало то, что священнослужитель воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица". В РПЦ подчеркнули, что протоиерея также запретили в служении.&quot;Протоиерей Леонид Калинин Патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; Патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре&quot;, — говорится в публикации.Накануне Минкультуры сообщило, что икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя с 4 июня на две недели для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию. Затем икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
https://ria.ru/20230526/troitsa-1874348185.html
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русская православная церковь, религия, москва
Религия, Русская православная церковь, Религия, Москва
Протоиерея Калинина освободили от должностей

РПЦ: протоиерей Калинин запрещен в служении за препятствование перемещению иконы "Троица"

CC BY-SA 4.0 / Ruslan0098 / Протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин
Протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Ruslan0098 /
Протоиерей Русской православной церкви Леонид Калинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ, члена Патриаршего совета по культуре протоиерея Леонида Калинина от занимаемых должностей, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Как уточняется, причиной стало то, что священнослужитель воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица". В РПЦ подчеркнули, что протоиерея также запретили в служении.
«

"Протоиерей Леонид Калинин Патриаршим указом от 26 мая освобожден от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации; Патриаршим распоряжением от 26 мая — от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре", — говорится в публикации.

Накануне Минкультуры сообщило, что икону Андрея Рублева "Троица" отправят в храм Христа Спасителя с 4 июня на две недели для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы. После экспонирования специалисты проведут ее плановую реставрацию и консервацию. Затем икона займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
"Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в прошлом году "Троицу" доставили для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Для подготовки к транспортировке и экспонированию иконы Минкультуры создало специальную комиссию, главной задачей которой стало обеспечение сохранности святыни.
Икона художника Андрея Рублева Троица (1425-1427 годов) в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
"Троицу" Рублева переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня
26 мая, 14:14
 
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