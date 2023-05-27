https://ria.ru/20230527/hakuto-r-1874576859.html
Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля
Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля - РИА Новости, 27.05.2023
Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля
Крушение первого японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты, к такому мнению пришли разработчики проекта компания ispace. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T19:54
2023-05-27T19:54
2023-05-27T19:55
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Крушение первого японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты, к такому мнению пришли разработчики проекта компания ispace. Прилунение должно было состояться 26 апреля по токийскому времени, однако связь с модулем была утеряна, и разработчики сообщили о вероятной жесткой посадке аппарата. Через месяц после крушения они дали разъяснения по поводу причин аварии, сообщил телеканал NHK. Модуль, пролетая над утесом высотой около 3 километров, неправильно оценил высоту и расстояние до поверхности Луны и начал спуск, когда в действительности от Луны его отделяло расстояние в 5 километров. В ходе спуска он продолжал расходовать топливо, в результате чего через 2 минуты оно закончилось, и модуль рухнул на поверхность Луны. Несмотря на этот неудачный опыт компания намерена внести необходимые коррективы и вновь отправить модуль на Луну в следующем году. Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря 2022 года с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен был стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Лунный модуль должен стать первым подобным японским аппаратом.
https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867763545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, канаверал, spacex, япония
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Канаверал, SpaceX, Япония
Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля
ispace: крушение японского лунного модуля Hakuto-R произошло из-за ошибки в оценке высоты
ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Крушение первого японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты, к такому мнению пришли разработчики проекта компания ispace.
Прилунение должно было состояться 26 апреля по токийскому времени, однако связь с модулем была утеряна, и разработчики сообщили о вероятной жесткой посадке аппарата.
Через месяц после крушения они дали разъяснения по поводу причин аварии, сообщил телеканал NHK.
Модуль, пролетая над утесом высотой около 3 километров, неправильно оценил высоту и расстояние до поверхности Луны
и начал спуск, когда в действительности от Луны его отделяло расстояние в 5 километров. В ходе спуска он продолжал расходовать топливо, в результате чего через 2 минуты оно закончилось, и модуль рухнул на поверхность Луны.
В ispace заявили о трудностях в изучении состояния грузов внутри Hakuto-R
Несмотря на этот неудачный опыт компания намерена внести необходимые коррективы и вновь отправить модуль на Луну в следующем году.
Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря 2022 года с мыса Канаверал
ракетой Falcon 9 компании SpaceX
. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен был стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Лунный модуль должен стать первым подобным японским аппаратом.
СМИ: связь с японским модулем Hakuto-R прервалась в десяти метрах от Луны