https://ria.ru/20230527/hakuto-r-1874576859.html

Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля

Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля - РИА Новости, 27.05.2023

Разработчики назвали причину крушения японского лунного модуля

Крушение первого японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты, к такому мнению пришли разработчики проекта компания ispace. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T19:54

2023-05-27T19:54

2023-05-27T19:55

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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Крушение первого японского лунного модуля проекта Hakuto-R произошло из-за неверной оценки высоты, к такому мнению пришли разработчики проекта компания ispace. Прилунение должно было состояться 26 апреля по токийскому времени, однако связь с модулем была утеряна, и разработчики сообщили о вероятной жесткой посадке аппарата. Через месяц после крушения они дали разъяснения по поводу причин аварии, сообщил телеканал NHK. Модуль, пролетая над утесом высотой около 3 километров, неправильно оценил высоту и расстояние до поверхности Луны и начал спуск, когда в действительности от Луны его отделяло расстояние в 5 километров. В ходе спуска он продолжал расходовать топливо, в результате чего через 2 минуты оно закончилось, и модуль рухнул на поверхность Луны. Несмотря на этот неудачный опыт компания намерена внести необходимые коррективы и вновь отправить модуль на Луну в следующем году. Первый японский лунный посадочный модуль был запущен 11 декабря 2022 года с мыса Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX. До этого запуск несколько раз откладывался по техническим причинам со стороны компании SpaceX. Модуль должен был стать первой частью лунного проекта Hakuto-R, который осуществляется частной компанией ispace. Лунный модуль должен стать первым подобным японским аппаратом.

https://ria.ru/20230426/hakuto-r-1867763545.html

https://ria.ru/20230426/lunokhod-1867751044.html

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канаверал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, луна, канаверал, spacex, япония