https://ria.ru/20230527/gvineya-1874499393.html

В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике

В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 27.05.2023

В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике

Россия для Экваториальной Гвинеи является приоритетом во внешней политике, Малабо приветствует активную роль Москвы в укреплении мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:38

2023-05-27T09:38

2023-05-27T10:02

экваториальная гвинея

россия

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия для Экваториальной Гвинеи является приоритетом во внешней политике, Малабо приветствует активную роль Москвы в укреплении мира, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество на фоне проблем в сфере продовольствия, здравоохранения, экономики или в борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая представляет огромную угрозу как для Экваториальной Гвинеи, так и для России, для мира в целом", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что Малабо признает и приветствует огромные усилия и активную роль, которую Россия играет в укреплении мира, безопасности и стабильности в мире в целом и в Африке в частности. "Россия не только оказала ценную помощь Африке в достижении свободы и независимости стран в колониальный период, но и по сей день российские инициативы по достижению мира, стабильности и безопасности, которых Африка жаждет, продолжают приветствоваться на континенте", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что многие африканские страны "в течение нескольких десятилетий страдали от нестабильности, голода, вынужденных переселений и других бедствий, которые вызывают конфликты разного уровня". "Однако благодаря России в этих странах царит стабильность, о которой всегда мечтали их дети", - полагает он. По словам дипломата, модель развития и потенциал России в ключевых секторах, таких как оборона и экономика, служат для Экваториальной Гвинеи ориентиром, поэтому Малабо рассматривает Москву как стратегического партнера, который мог бы "направлять и сопровождать Экваториальную Гвинею в реализации плана "Программа развития до 2035 года", призванного обеспечить экономическую стабильность в Малабо".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874491814.html

https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экваториальная гвинея, россия, в мире