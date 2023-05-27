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В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 27.05.2023
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09:38 27.05.2023 (обновлено: 10:02 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874499393.html
В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике
В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике - РИА Новости, 27.05.2023
В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике
Россия для Экваториальной Гвинеи является приоритетом во внешней политике, Малабо приветствует активную роль Москвы в укреплении мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:38
2023-05-27T10:02
экваториальная гвинея
россия
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия для Экваториальной Гвинеи является приоритетом во внешней политике, Малабо приветствует активную роль Москвы в укреплении мира, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество на фоне проблем в сфере продовольствия, здравоохранения, экономики или в борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая представляет огромную угрозу как для Экваториальной Гвинеи, так и для России, для мира в целом", - сказал Ндонг Айекаба. Он добавил, что Малабо признает и приветствует огромные усилия и активную роль, которую Россия играет в укреплении мира, безопасности и стабильности в мире в целом и в Африке в частности. "Россия не только оказала ценную помощь Африке в достижении свободы и независимости стран в колониальный период, но и по сей день российские инициативы по достижению мира, стабильности и безопасности, которых Африка жаждет, продолжают приветствоваться на континенте", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что многие африканские страны "в течение нескольких десятилетий страдали от нестабильности, голода, вынужденных переселений и других бедствий, которые вызывают конфликты разного уровня". "Однако благодаря России в этих странах царит стабильность, о которой всегда мечтали их дети", - полагает он. По словам дипломата, модель развития и потенциал России в ключевых секторах, таких как оборона и экономика, служат для Экваториальной Гвинеи ориентиром, поэтому Малабо рассматривает Москву как стратегического партнера, который мог бы "направлять и сопровождать Экваториальную Гвинею в реализации плана "Программа развития до 2035 года", призванного обеспечить экономическую стабильность в Малабо".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874491814.html
https://ria.ru/20230526/udobreniya-1874259864.html
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экваториальная гвинея, россия, в мире
Экваториальная Гвинея, Россия, В мире
В Экваториальной Гвинее назвали Россию приоритетом во внешней политике

Ндонг Айекаба назвал Россию приоритетом во внешней политике для Экваториальной Гвинеи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия для Экваториальной Гвинеи является приоритетом во внешней политике, Малабо приветствует активную роль Москвы в укреплении мира, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Для Экваториальной Гвинеи Российская Федерация является приоритетом во внешней политике. Мы всегда стремились укреплять, расширять и диверсифицировать наше сотрудничество на фоне проблем в сфере продовольствия, здравоохранения, экономики или в борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая представляет огромную угрозу как для Экваториальной Гвинеи, так и для России, для мира в целом", - сказал Ндонг Айекаба.
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Он добавил, что Малабо признает и приветствует огромные усилия и активную роль, которую Россия играет в укреплении мира, безопасности и стабильности в мире в целом и в Африке в частности.
"Россия не только оказала ценную помощь Африке в достижении свободы и независимости стран в колониальный период, но и по сей день российские инициативы по достижению мира, стабильности и безопасности, которых Африка жаждет, продолжают приветствоваться на континенте", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что многие африканские страны "в течение нескольких десятилетий страдали от нестабильности, голода, вынужденных переселений и других бедствий, которые вызывают конфликты разного уровня".
"Однако благодаря России в этих странах царит стабильность, о которой всегда мечтали их дети", - полагает он.
По словам дипломата, модель развития и потенциал России в ключевых секторах, таких как оборона и экономика, служат для Экваториальной Гвинеи ориентиром, поэтому Малабо рассматривает Москву как стратегического партнера, который мог бы "направлять и сопровождать Экваториальную Гвинею в реализации плана "Программа развития до 2035 года", призванного обеспечить экономическую стабильность в Малабо".
Читайте полный текст интервью >>>
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