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Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели
Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели - РИА Новости, 27.05.2023
Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели
Сфера туризма - одно из направлений, в котором Экваториальная Гвинея и Россия могут получить взаимную выгоду, российские бизнесмены могли бы строить отели в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:27
2023-05-27T09:27
2023-05-27T15:34
туризм
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сфера туризма - одно из направлений, в котором Экваториальная Гвинея и Россия могут получить взаимную выгоду, российские бизнесмены могли бы строить отели в республике, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Если у российских бизнесменов есть интерес, они могут строить гостиницы, отправлять поваров в Экваториальную Гвинею или обучать их в нашей стране готовить борщ", - сказал Ндонг Айекаба. Он отметил, что одним из секторов, в котором обе страны могли бы получить взаимную выгоду, является туризм. "Построена новая инфраструктура, знаковые архитектурные проекты, зоны отдыха. Цель - привлечение иностранных инвестиций в страну. Мы уверены, что с огромным опытом, который Россия имеет в сфере туризма, она могла бы сопровождать нашу страну в этом амбициозном плане", - отметил дипломат. По его словам, трудности российских туристов с путешествиями по Европе - ситуация, когда стороны могут развить туристический потенциал. "Африка - это континент, который может заинтересовать россиян экзотическими животными, фруктами, культурой. Поэтому надеемся, что российских туроператоров может заинтересовать туризм в нашей стране", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели
Посол Ндонг Айекаба: Экваториальная Гвинея и Россия могут сотрудничать в сфере туризма
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сфера туризма - одно из направлений, в котором Экваториальная Гвинея и Россия могут получить взаимную выгоду, российские бизнесмены могли бы строить отели в республике, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Если у российских бизнесменов есть интерес, они могут строить гостиницы, отправлять поваров в Экваториальную Гвинею или обучать их в нашей стране готовить борщ", - сказал Ндонг Айекаба.
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Он отметил, что одним из секторов, в котором обе страны могли бы получить взаимную выгоду, является туризм.
«
"Построена новая инфраструктура, знаковые архитектурные проекты, зоны отдыха. Цель - привлечение иностранных инвестиций в страну. Мы уверены, что с огромным опытом, который Россия имеет в сфере туризма, она могла бы сопровождать нашу страну в этом амбициозном плане", - отметил дипломат.
По его словам, трудности российских туристов с путешествиями по Европе
- ситуация, когда стороны могут развить туристический потенциал.
"Африка - это континент, который может заинтересовать россиян экзотическими животными, фруктами, культурой. Поэтому надеемся, что российских туроператоров может заинтересовать туризм в нашей стране", - заключил он.
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