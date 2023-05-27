https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html

Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели

Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели - РИА Новости, 27.05.2023

Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели

Сфера туризма - одно из направлений, в котором Экваториальная Гвинея и Россия могут получить взаимную выгоду, российские бизнесмены могли бы строить отели в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:27

2023-05-27T09:27

2023-05-27T15:34

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сфера туризма - одно из направлений, в котором Экваториальная Гвинея и Россия могут получить взаимную выгоду, российские бизнесмены могли бы строить отели в республике, заявил в интервью РИА Новости посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Если у российских бизнесменов есть интерес, они могут строить гостиницы, отправлять поваров в Экваториальную Гвинею или обучать их в нашей стране готовить борщ", - сказал Ндонг Айекаба. Он отметил, что одним из секторов, в котором обе страны могли бы получить взаимную выгоду, является туризм. "Построена новая инфраструктура, знаковые архитектурные проекты, зоны отдыха. Цель - привлечение иностранных инвестиций в страну. Мы уверены, что с огромным опытом, который Россия имеет в сфере туризма, она могла бы сопровождать нашу страну в этом амбициозном плане", - отметил дипломат. По его словам, трудности российских туристов с путешествиями по Европе - ситуация, когда стороны могут развить туристический потенциал. "Африка - это континент, который может заинтересовать россиян экзотическими животными, фруктами, культурой. Поэтому надеемся, что российских туроператоров может заинтересовать туризм в нашей стране", - заключил он.Читайте полный текст интервью >>>

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экваториальная гвинея

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экваториальная гвинея, россия, москва, туризм, новости - туризм