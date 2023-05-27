https://ria.ru/20230527/gur-1874516290.html
Лавров прокомментировал слова замглавы ГУР Украины о Путине
Лавров прокомментировал слова замглавы ГУР Украины о Путине - РИА Новости, 27.05.2023
Лавров прокомментировал слова замглавы ГУР Украины о Путине
США и Британия начинают задумываться об адекватности Киева из-за заявлений о президенте Владимире Путине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:48
2023-05-27T11:48
2023-05-27T15:44
сергей лавров
украина
сша
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. США и Британия начинают задумываться об адекватности Киева из-за заявлений о президенте Владимире Путине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на видео, размещенном в телеграм-канале "Зарубин".Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Путин находится во главе списка целей его ведомства."Я нисколько не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих так называемых руководителей", — сказал Лавров.По словам главы МИД, "слово не воробей, и Запад должен за эти слова отвечать".
https://ria.ru/20230524/politika-1873933883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, украина, сша, политика, владимир путин, россия
Сергей Лавров, Украина, США, Политика, Владимир Путин, Россия
Лавров прокомментировал слова замглавы ГУР Украины о Путине
Лавров: Запад задумывается об адекватности Киева после слов замглавы ГУР Украины о Путине