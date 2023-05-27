https://ria.ru/20230527/gosdolg-1874430008.html
"Рекордный обвал": в США приготовились к неизбежному
"Рекордный обвал": в США приготовились к неизбежному - РИА Новости, 27.05.2023
"Рекордный обвал": в США приготовились к неизбежному
Ситуация с неподъемным американским госдолгом опять выходит из-под контроля. Продолжать заимствования не позволяет потолок. От конгресса требуют в очередной раз РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:00
2023-05-27T08:00
2023-05-27T08:08
экономика
цены на нефть
сша
китай
россия
джанет йеллен
мвф
fitch ratings
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ситуация с неподъемным американским госдолгом опять выходит из-под контроля. Продолжать заимствования не позволяет потолок. От конгресса требуют в очередной раз его поднять. Если к июню этого не сделают, страну ждет дефолт — впервые с 1979-го. По прогнозу Белого дома, фондовый рынок в этом случае рухнет на 45 процентов. Экономика готовится к коллапсу.Пробил потолокНовый рекорд — 31,8 триллиона долларов. Потолок — 31,4 триллиона. Минфин применил чрезвычайные меры для продолжения операций, а Белый дом призвал конгресс скорректировать законодательство. Это стало предметом торга между республиканцами и демократами.В случае дефолта, подсчитали советники действующей администрации, ВВП упадет на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завысили, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам.Доходность трежерис (долговых обязательств правительства США) резко подскочила: инвесторы требуют премии из-за отсутствия долговой сделки.Удар по всем секторамКак предупредил Совет экономических консультантов Белого дома, дефолт обернется 45-процентным обвалом американского фондового рынка. Это приведет к глубокой рецессии, сравнимой с 2008 годом.Аналитики констатируют: фондовый рынок стоит на перепутье, риски достаточно высоки.Ряд опережающих индикаторов указывает на замедление экономики и сохранение этой тенденции в обозримой перспективе, отмечает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев."Сокращение мировой торговли и массовые проблемы у региональных американских банков сделают кредиты для малого и среднего бизнеса менее доступными. В то же время все еще высокая инфляция удержит ФРС от смягчения монетарной политики. Негативную динамику покажут акции всех секторов экономики", — подчеркивает аналитик.Столь мощное потрясение, как дефолт, не обойдется без последствий."Инфляция взлетит, доллар рухнет. Крупнейшие держатели облигаций США, такие как Китай, Япония и Великобритания, станут распродавать их по бросовым ценам. Весь мир побежит из долларовых активов. Скорее всего, в золото", — описывает наиболее мрачный сценарий Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.Проблемы для всехТяжелые времена при таком развитии событий ждут всю мировую экономику."Обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. Возникнут проблемы у Китая — крупнейшего торгового партнера США. Спрос на российские энергоресурсы упадет. Рубль тоже не удержится. Всем развивающимся рынкам придется несладко", — предупреждает Мильчакова.Но вероятность такого сценария все же мала: аналитики дают не более 0,5 процента. Как только долг достигает потолка, его обычно поднимают — и заимствования продолжают расти как снежный ком.Снижение рейтингаАмериканский долг сейчас — 120 процентов ВВП. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, в 2025-м — 129, в 2028-м — 136.Среди ключевых причин этого называют и снижение налогов, и военные расходы, и рецессию, и пандемию, и, наконец, экономическую политику Байдена.Агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA в список наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом. Это означает возможное понижение рейтинга страны.Крупнейшее аналитическое агентство Китая CCXI уже понизило суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+.Обострившиеся противоречия между двумя партиями усложняют принятие решения по потолку госдолга, пояснили в агентстве. И отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса федеральная система сталкивается с трудностями при выборе курса, усугубляется и экономическая нестабильность.Теряет авторитетВсе это явно не добавляет привлекательности американским гособлигациям и доллару. Поэтому он стремительно теряет авторитет и в мировой торговле, и в золотовалютных резервах.По данным SWIFT, в международных расчетах в январе на доллар приходилось 40,12 процента. А в резервах, по оценкам МВФ, — 58,36 — минимум за 27 лет.В том, что переход всего мира на децентрализованную и независимую от доллара систему ускорится, уже никто не сомневается. Появятся наднациональные деньги, в частности, у БРИКС. Возможно, электронные. Ускорится запуск государственных цифровых валют, среди которых и рубль.Пока же в Вашингтоне рассматривают разные варианты преодоления кризиса, в том числе экзотические. Как говорится в докладе Росконгресса "Жизнь взаймы: перспектива дефолта США", в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Таким образом от "печатного станка" перейдут к "чеканному". Минфин в лице Джанет Йеллен отвергает такое решение. Но, как отмечают авторы исследования, альтернатив все меньше.
https://ria.ru/20230509/ssha-1870538168.html
https://ria.ru/20230525/gosdolg-1873987614.html
https://ria.ru/20230526/reyting-1874342066.html
https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, китай, россия, джанет йеллен, мвф, fitch ratings, федеральная резервная система сша, госдолг сша, доллар, брикс
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Россия, Джанет Йеллен, МВФ, Fitch Ratings, Федеральная резервная система США, госдолг США, Доллар, БРИКС
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ситуация с неподъемным американским госдолгом опять выходит из-под контроля. Продолжать заимствования не позволяет потолок. От конгресса требуют в очередной раз его поднять. Если к июню этого не сделают, страну ждет дефолт — впервые с 1979-го. По прогнозу Белого дома, фондовый рынок в этом случае рухнет на 45 процентов. Экономика готовится к коллапсу.
Новый рекорд — 31,8 триллиона долларов. Потолок — 31,4 триллиона. Минфин применил чрезвычайные меры для продолжения операций, а Белый дом призвал конгресс скорректировать законодательство. Это стало предметом торга между республиканцами и демократами.
В случае дефолта, подсчитали советники действующей администрации, ВВП упадет на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завысили, чтобы подтолкнуть стороны к переговорам.
Доходность трежерис (долговых обязательств правительства США) резко подскочила: инвесторы требуют премии из-за отсутствия долговой сделки.
Йеллен: Байдену придется принимать меры, если потолок госдолга не поднимут
Как предупредил Совет экономических консультантов Белого дома, дефолт обернется 45-процентным обвалом американского фондового рынка. Это приведет к глубокой рецессии, сравнимой с 2008 годом.
Аналитики констатируют: фондовый рынок стоит на перепутье, риски достаточно высоки.
Ряд опережающих индикаторов указывает на замедление экономики и сохранение этой тенденции в обозримой перспективе, отмечает управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.
"Сокращение мировой торговли и массовые проблемы у региональных американских банков сделают кредиты для малого и среднего бизнеса менее доступными. В то же время все еще высокая инфляция удержит ФРС от смягчения монетарной политики. Негативную динамику покажут акции всех секторов экономики", — подчеркивает аналитик.
Столь мощное потрясение, как дефолт, не обойдется без последствий.
«
"Инфляция взлетит, доллар рухнет. Крупнейшие держатели облигаций США, такие как Китай, Япония и Великобритания, станут распродавать их по бросовым ценам. Весь мир побежит из долларовых активов. Скорее всего, в золото", — описывает наиболее мрачный сценарий Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Госдолг США превысил российский более чем в сто раз
Тяжелые времена при таком развитии событий ждут всю мировую экономику.
"Обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. Возникнут проблемы у Китая — крупнейшего торгового партнера США. Спрос на российские энергоресурсы упадет. Рубль тоже не удержится. Всем развивающимся рынкам придется несладко", — предупреждает Мильчакова.
Но вероятность такого сценария все же мала: аналитики дают не более 0,5 процента. Как только долг достигает потолка, его обычно поднимают — и заимствования продолжают расти как снежный ком.
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая понизило рейтинг США
Американский долг сейчас — 120 процентов ВВП. В 2024-м, по прогнозу МВФ, будет 125, в 2025-м — 129, в 2028-м — 136.
Среди ключевых причин этого называют и снижение налогов, и военные расходы, и рецессию, и пандемию, и, наконец, экономическую политику Байдена.
Агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA в список наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом. Это означает возможное понижение рейтинга страны.
«
Крупнейшее аналитическое агентство Китая CCXI уже понизило суверенный кредитный рейтинг США с AAA до АА+.
Обострившиеся противоречия между двумя партиями усложняют принятие решения по потолку госдолга, пояснили в агентстве. И отметили, что из-за продолжающегося банковского кризиса федеральная система сталкивается с трудностями при выборе курса, усугубляется и экономическая нестабильность.
Сработал эффект домино. В США "поплыл" еще один проблемный банк
Все это явно не добавляет привлекательности американским гособлигациям и доллару. Поэтому он стремительно теряет авторитет и в мировой торговле, и в золотовалютных резервах.
По данным SWIFT, в международных расчетах в январе на доллар приходилось 40,12 процента. А в резервах, по оценкам МВФ, — 58,36 — минимум за 27 лет.
«
В том, что переход всего мира на децентрализованную и независимую от доллара систему ускорится, уже никто не сомневается. Появятся наднациональные деньги, в частности, у БРИКС. Возможно, электронные. Ускорится запуск государственных цифровых валют, среди которых и рубль.
Пока же в Вашингтоне рассматривают разные варианты преодоления кризиса, в том числе экзотические. Как говорится в докладе Росконгресса "Жизнь взаймы: перспектива дефолта США", в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Таким образом от "печатного станка" перейдут к "чеканному". Минфин в лице Джанет Йеллен отвергает такое решение. Но, как отмечают авторы исследования, альтернатив все меньше.