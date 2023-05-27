https://ria.ru/20230527/gorod-1874565339.html

В США назвали следующий город, который падет после взятия Артемовска

В США назвали следующий город, который падет после взятия Артемовска - РИА Новости, 27.05.2023

В США назвали следующий город, который падет после взятия Артемовска

Украина может потерять контроль над Часовым Яром после освобождения Артемовска российскими силами, пишут обозреватели американской Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:12

2023-05-27T18:12

2023-05-27T18:14

политика

украина

артемовск

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина может потерять контроль над Часовым Яром после освобождения Артемовска российскими силами, пишут обозреватели американской Military Watch Magazine."Западные аналитики ожидают, что следующей целью российского наступления станет Часов Яр к западу от Артемовска", — говорится в статье.Колумнисты напомнили, как президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что с утратой Артемовска ВСУ рискуют лишиться и таких крупных городов, как Славянск и Краматорск. Перешедший под контроль России населенный пункт имеет серьезное стратегическое значение благодаря логистическим узлам, проходящим через него, отметили авторы.Двадцатого мая основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874546823.html

украина

артемовск

россия

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политика, украина, артемовск, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины