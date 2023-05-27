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Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/gorlovka-1874585088.html
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:04
2023-05-27T21:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230527/spetsoperatsiya-1874562403.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2023
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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