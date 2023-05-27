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Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-27T23:56
2023-05-27T23:56
2023-05-28T01:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино."Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.В субботу при обстрелах Шебекинского округа погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. Повреждения получили десятки квартир, шесть частных домов, два предприятия и три коммерческих объекта, а также линия электропередач.Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел при поездке в Шебекино
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.
«
"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.
В субботу при обстрелах Шебекинского округа погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. Повреждения получили десятки квартир, шесть частных домов, два предприятия и три коммерческих объекта, а также линия электропередач.
Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета