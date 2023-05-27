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Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 27.05.2023 (обновлено: 01:00 28.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gladkov-1874597858.html
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-27T23:56
2023-05-28T01:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.&quot;Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел&quot;, - написал Гладков в своем телеграм-канале.Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.В субботу при обстрелах Шебекинского округа погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. Повреждения получили десятки квартир, шесть частных домов, два предприятия и три коммерческих объекта, а также линия электропередач.Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что попал под обстрел при поездке в Шебекино

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.
«

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.
В субботу при обстрелах Шебекинского округа погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. Повреждения получили десятки квартир, шесть частных домов, два предприятия и три коммерческих объекта, а также линия электропередач.
Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Погранпункт в белгородском Шебекино обстреляли из миномета
23 мая, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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