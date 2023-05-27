https://ria.ru/20230527/gladkov-1874597858.html

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино - РИА Новости, 28.05.2023

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел при въезде в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино. РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-27T23:56

2023-05-27T23:56

2023-05-28T01:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино."Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел", - написал Гладков в своем телеграм-канале.Глава региона отметил, что снаряды падали на соседней улице, поэтому он даже не мог покинуть автомобиль.В субботу при обстрелах Шебекинского округа погиб один человек, еще трое, в том числе два подростка, получили ранения. Повреждения получили десятки квартир, шесть частных домов, два предприятия и три коммерческих объекта, а также линия электропередач.Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы, город регулярно оказывается под обстрелами ВСУ. По всей Белгородской области с середины прошлого месяца введен высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230523/obstrel-1873580201.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины